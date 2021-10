Sådan kan du skabe en dejlig haveoase

sponsoreret indhold Er du den heldige ejer af en have, så går du måske med en drøm om, at den ser mere hyggelig, smuk eller praktisk ud. Vil du skabe en indbydende have, som inviterer på mange timer udendørs i hyggeligt samvær?

Af Sponsoreret indhold

Er du lidt i tvivl om, hvordan du skal gribe din drømmehave an? Så får du her en lille guide, du kan lade dig inspirere af.

Få fat i det rigtige udstyr til at få styr på din have

Når du skal smøge ærmerne op og give dig i kast med haveprojektet, så er det en fordel med godt udstyr, så den ser flot og velplejet ud. Måske trænger hækken til at blive beskåret, eller der står et træ, som tager udsigten. Så kan du gå på jagt efter en af de gode hækkeklippere eller motorsave på markedet.

Nyder du synet af robotplæneklippere, som kører roligt afsted og nusser om din græsplæne? Eller vil du hellere sætte dig til rette på en af de lækre havetraktorer, når græsset trænger til at blive slået?

Du kan lade dig inspirere af det store udvalg hos de forskellige forhandlere som fx koldingsbedsteservice.dk. Få et godt tilbud på et produkt fra eksempelvis Husqvarna, så du kommer hjem med det rigtige til dit projekt.

Indret lækre områder, du kan nyde

Der er mange måder at skabe nogle gode rum og rammer for udelivet. Du kan skabe sektioner med forskellige formål, så du udnytter dit område bedst muligt. Det kan være en god idé at tænke over, hvordan du får det bedste samspil.

Du kan indrette en hyggekrog på din terrasse med en afslappende atmosfære, hvorfra du kan nyde den skønne udsigt til din have. Få fat på nogle lækre og behagelige møbler til et loungeområde og en spiseplads, hvor der er plads til hygge og god mad. Vil du nyde stedet i læ, kan du vælge at overdække din terrasse.

Har du et par træer med den perfekte afstand og skygge, kan du udnytte pladsen til at lægge dig i en dejlig hængekøje. Eller drømmer du om et vildmarksbad, du kan nyde en flaske bobler og varmt vand – også om vinteren? Du har mange muligheder for at skabe lige præcis det udeliv, du ønsker.

Blomstrende bede eller masser af smag?

Ønsker du et stort, velduftende og smukt blomsterbed, som du kan gå og nusse om og nyde synet af? Eller har du mere lyst til at have et par flotte krukker stående med dine yndlingsblomster?

Drømmer du om en nyttehave? Du kan vælge at anlægge en lille køkkenhave eller opsætte et drivhus, hvor du kan plante urter og grønsager, som du kan snue i, og som kan være helt frisk tilbehør til aftensmaden. Eller du kan plante en bærbusk eller et frugttræ.

Plads til leg

Er I en familie, kan du måske også indrette haven, så der er plads til både boldspil, gyngestativ eller måske en sandkasse, så dine børn har mulighed for at boltre sig mange timer udendørs.