Rødovres tophold sejrede

Weekenden bød på sejre til Rødovres tre tophold, der alle fører deres grupper og kan se frem imod et forår med håb om oprykning. Foto: Arkiv

fodbold Endnu en weekend med masser af mål i de københavnske og sjællandske serierækker, der vanen tro bød på sejre til Rødovres tophold.

Af Christian Klarskov Bauch

Vejret bliver køligere, og dagene bliver kortere, og det betyder, at efteråret i serierækkerne så småt nærmer sig deres afslutning. Både BK Vest og Orient kan overvintre på førstepladsen i deres rækker, og alle holdene bød igen i denne weekend på målrige kampe.

BK Vest vandt med sikre 3-1 over Brøndby Strand, men det var ingenting i forhold til Avartas andethold, der kunne tæve B 73 med 5-0. Orient så de to andre resultater og hævede indsatsen med en knusende sejr på 9-1 over LSF.

Uafgjort blev det dog til for B 77, der kunne spille 2-2 hjemme imod Albertslund, mens Rødovre måtte se sig slået med 1-0 imod Nørrebro FF.

Avarta spiller i næste weekend hjemme imod Herlufsholm, og Rødovre tager imod B 1960, mens resten af klubberne kan stille støvlerne på hylden indtil foråret, hvor serierækkerne åbner igen. Både BK Vest, Avarta og Orient ligger alle på førstepladsen i deres rækker og kan se frem imod en kamp for oprykning.