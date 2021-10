Rødovre var klar til Blå Kors

Modeshowet var noget af et tilløbsstykke, hvor kameraerne kæmpede om at få de bedste billeder af modellerne. Foto: Michael Hansen

Fødselsdagsfejring I weekenden kunne Blå Kors fejre et års fødselsdag, og hvilket år det har været for genbrugsbutikken på Islev Torv. Folk har virkelig støttet, og selvom Rødovre har andre genbrugsbutikker, taler bundlinjen deres helt eget sprog. Rødovre var og er klar til Blå Kors og er helt vilde med genbrugsguld.

Af Michael Hansen

Genbrugsbutikkerne er i vækst og popper op mange steder. Enhver by med respekt for sig selv har mindst en genbrugsbutik, hvor folk kan gå på jagt efter loppe- og genbrugsfund, som mange ynder at benytte i deres boligindretninger, tøjstile eller kontormiljøer. Hypen vil nærmest ingen ende tage, og folk står i kø for at hoppe med genbrugsbølgen. Den tendens mærker de også i Blå Kors.

”Det har været et forrygende år for os i Blå Kors. Vi drukner i vores succes, og kan på trods af 43 frivillige næsten ikke følge med efterspørgslen. Vi regner med at runde to millioner, så et fantastisk år, intet mindre,” fortæller Jonna Glifberg, som er en del af den frivillige ledelse i Blå Kors Rødovre, når hun skal beskrive det år, som butikken har haft.

Hip Hurra det min fødselsdag

I anledningen af butikkens fødselsdag var der inviteret til kagebord, fællessang, fiskedam og keramikværksted for de mindste, flashmob, modeshow af fem lokaler piger, der gik catwalk for at vise, hvilke muligheder butikkens tøj kan spille i hverdags- og den pæne garderobe. Det var også mulighed for at få ens skatte vurderet af Kirsten Marie Kragh, der er vurderingsekspert hos Blå Kors.

”Jeg har vurderet en del kongelige figurer blandt andet en isfugl til 2.000 kroner som højeste vurdering indtil videre. Ofte kommer der en del skæve ting ind, når vi kommer ud og holder vurderingsrunder i vores butikker,” forklarer Kirsten Marie Kragh.

En af dem, som gerne ville have vurderet et par genstande, var Ena Pedersen.

”Jeg har taget med min teaterkikkert, som indeholder perlemor, og en teaktræspotteskjuler med. Det skal vurderes med henblik på salg.”

Genstandene fik en vurdering på 300 og 250 kroner.

Fortsætter fremgangen?

Det er altid imødeset med en vis spænding, når en ny butik åbner, for hvordan skal det nu gå. Men disse tanker har slet ikke været et tema i den Blå Kors butik på Islev Torv, der er en del af de 54 butikker, som Blå Kors har på landsplan.

”Udover de lokale kommer folk helt fra Amager og Østerbro for at besøge vores butik, og der er altid godt gang i butikken i åbningstiden,” uddyber Jonna Glifberg og fortæller, at folk som oftest hiver tøj og porcelæn ned fra hylderne.

Om det andet år bliver lige så vildt, som det første år, kan kun tiden vise, men det er specielt de yngre generationer, der har taget genbrugsbutikkerne til sig og bruger dem. Det mærker de også i Blå Kors.

”Der er ret mange unge mennesker, som kommer ind og køber forskellige ting med hjem. Vi har også en del ungt personale, der passer butikken i weekend- og aftentimerne, men vi vil gerne have endnu flere, så tøv ikke med at tilbyde jeres hjælp” afslutter Jonna Glifberg.