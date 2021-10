Rødovre Kommune scorer topplacering

Rødovre Kommunes el-biler lukker tredjemindst CO2 ud af alle kommuner, viser en ny rapport. Foto: Arkiv

El-biler En ny måling placerer Rødovre helt i toppen af den grønne bilbølge, hvis man sammenligner med de andre kommuner, som også satser på de benzin- og dieselfrie biler, når de ansatte er på arbejde.

Af Michael Hansen

De danske bilimportører udgav i sidste uge en oversigt over alle kommunernes bilpark, som enten indeholder grønne elbiler eller fossile biler. Dataerne dækker over kommunalt ejede person- og varebiler i hele Danmark pr 30. juni 2021.

Bag tallene gemmer der sig mange rigtige mange gode nyheder, når man har Rødovre-kasketten på. Den kommunale bilflåde for Rødovre fordeler sig således 36,1 procent er grønne elbil og 63,9 procent er fossile biler. Den fordeling betyder, at Rødovre Kommune er på syvendepladsen, når man kigger på den overordnet bilflåde.

Et andet sted, hvor Rødovre Kommune præsterer endnu bedre er på udledning af CO 2 pr bil. Her kører Rødovre sig direkte ind i top tre efter Læsø/Samsø og Tårnby. Bilerne i Rødovre udleder kun 1,5 gram CO 2 pr kørt kilometer. Det er langt foran konkurrenterne.

Rapporten vækker også glæde hos Jan Kongebro, som er formand for Teknik og Miljøudvalget.

”Det er en dejlig melding. Den egentlige placering er ikke så vigtig, men rapporten bekræfter os i, at den strategi vi har med at konvertere biler fra benzin til el, så snart vi får mulighed for det, er den helt rigtige vej at gå, så det fortsætter vi naturligvis med fremover, men vi heller ikke glemme dem, som cykler rundt i deres arbejdstid.”

Flere standere et must

Som nævnt i indledningen af artiklen består 36,1 procent af bilerne enten af el eller hybrid. Det tal forbedres løbende, oplyser Jan Kongebro, men han ikke kan give et konkret bud på, hvornår hele kommunens bilpakke overgår fra benzin til el.

”Vi ønsker, at kommunens biler bliver CO 2 -neutrale, hurtigst muligt, men på grund af forskellige leasingskontrakter og så videre, kan det være svært at komme med et nøjagtigt bud på, hvornår. Men vi ændrer bilerne fra benzin til el eller hybrid, ligeså snart, at vi får mulighed for det”.

Kommunens plan med mange eldrevne biler giver dog andre udfordringer- nemlig ladestandere, eller mangel på samme. Pt. har kommunen ni offentlige ladepunkter. Det tal skal op, erkender Jan Kongebro, men der er et aber dabei.

”Vi bestemmer ikke selv og kan ikke selv opstille ladestandere, men vi skal forbi de udbydere, som er på markedet. Tallet skal forbedres, det er der ingen tvivl om. Det vi har indflydelse på, er, at hvis der alligevel skal laves noget gravearbejde, så henstiller vi samtidig til, at el-kablerne graves ned i jorden. På den måde gøres arbejdet nemmere den dag, standerne kommer”.

Hele rapporten kan læses på https://www.bilimp.dk/kommuner/