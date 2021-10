Rødovre Håndboldklub sprængte alle rekorder

Rødovre Håndboldklub slog alle indsamlingsrekorder, da de sidste fredag samlede ind til Knæk Cancer Foto: Brian Poulsen

Knæk Cancer Alle hidtidige rekorder blev overgået, da Rødovre Håndboldklub i sidste uge samlede deres bidrag til Knæk Cancer ind ved dobbeltarrangementet på Elstedvej. Hele 22.020 kroner ender RH med at ringe ind med til lørdagens indsamlingsshowet.

Af Michael Hansen

Som traditionen foreskriver, har Rødovre Håndboldklub bedste herre – og damehold samlet penge ind til ’Knæk Cancer- showet’, som i morgen bliver vist på TV2.

Det gjorde de i forbindelse med sidste fredags kampe mod henholdsvis Roskilde Håndbold og TIK Taastrup, hvor publikum helt ekstraordinært skulle betale en entré på 50 kroner for at komme ind og se kampene. Tilskuerne kunne ligeledes undervejs støtte med et valgfrit beløb til Kræftens Bekræftelse på klubbens MobilePay nummer eller ved at købe lodder til de præmier, som klubben havde udloddet og skaffet. Den mission virkede til punkt og prikke, da klubben satte nye beløbsstandarder med hele 22.020 indsamlede kroner. Det beløb er ny rekord.

”Vi er utrolig rørte og taknemmelige over alt den støtte, vi oplevede i fredags. Uden den fantastiske opbakning, havde dette slet ikke været muligt. Så vi er meget beæret over, at folk virkelig har valgt at støtte op om kampen mod kræft, der er en sygdom, som alle på den ene eller anden har inde på livet,” fortæller Katarina Juul Hansen, som er eliteansvarlig og spiller på 1.division damer.

Normalt plejer Katarina Juul Hansen at ringe ind på klubbens vegne, men til morgendagens liveshow laver holdet det til et fælles projekt, da de mens showet kører er på vej hjem i bussen fra udekampen mod Vendsyssel. Beløbets størrelse på over 10.000 kroner gør også, at Rødovre Håndboldklubs navn vil dukke op skærmen flere gange undervejs i liveshowet.

Sådan er pengene blevet samlet ind

Det flotte beløb er i år sket ved, at Rødovre Håndboldklub blandt andet har haft flotte præmier herunder den tidligere Rødovre HK spiller Ida-Marie Dahl, som nu spiller på det danske kvindelandshold og i Viborg HK. Hun havde doneret sin træningstrøje fra Viborg HK, der naturligvis var signeret.

Men holdet havde også selv været i arbejdstøjet og skaffet personlige præmier fra arbejdspladser og personlige sponsorer. En af klubbens spillere Caroline Sophie Nielsen havde ligeledes spædet hjemmedesignerede smykker til i præmiepuljen, som også talte overnatning på Lautrup Park med betalt morgenbuffet og mange andre fine præmier.

At beløbet endte så højt, skyldes ifølge Katarina Juul Hansen, at Knæk Cancer-arrangementet siden starten fra fem år siden har vokset sig større og større i RH. I år flaskede det sig sådan, at begge modstanderhold var fra Sjælland, hvilket betød, at der var en del udefans, som også støttede op om den gode og vigtige sag.