Rødovre FC tabte med tenniscifre

Andreas Kleczewski reducerede til 5-2, i nederlaget til Hvidovre Attack, der endte 6-2. Foto: Brian Poulsen

Floorball Kampen bliv i realiteten afgjort i første periode, som Hvidovre Attack vinder 4-1 efter fejl i RFCs defensiv.

Af Flemming Haag

”Vi tabte til med 6-2 til et kynisk Hvidovre mandskab”, siger assisterende træner Kenneth Larsen fra Rødovre FC.

”Kampen blev reelt afgjort i 1 periode hvor et meget skarpt Hvidovre hold udnyttede fire fejl af RFC, som ellers spillede bolden fint rundt.

Vi havde flere store chancer, med det endte desværre med, at det kun lykkedes Jannik Dalkvist at få scoret, og dermed var vi bagud 4-1 efter første periode, og det var op ad bakke.

I anden periode er vi mere med, og lægger pres på Hvidovre i langt størstedelen af perioden. Vi har flere kæmpe muligheder som bliver brændt, bl.a. et straffeslag.

Hvidovres keeper Kasper Eriksen hiver flere store redninger op, så perioden ender 1-1, så 5-2 efter to perioder. Vi havde fortsat troen på at vi kunne vende kampen efter anden periode, for vi spillede faktisk godt” siger Kenneth Larsen.

”Tredje periode kommer i gang, og vi er det jagende hold mod et henholdende Hvidovre mandskab. Vi har masser af bold og spil, men desværre får vi ikke scoret. Hvidovre får scoret på en enkelt kontra, så det ender med et 6-2 nederlag.Med enkle ord, så skal vi simpelthen være skarpere i begge ender”, mener Rødovre FCs assisterende træner Kenneth Larsen.

Rødovre FCs næste kamp:

Lørdag den 23. oktober kl. 15:45 mod Vanløse Floorball i Rødovre Stadionhal.