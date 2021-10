Rødovre FC tabte i overtid

RFCs spillende træner Niklas Nord med en scoring og en assist i nederlaget til Vanløse Floorball. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC tabte 3-4 til Vanløse Floorball efter forlænget spilletid . Med sejren overtog Vanløse Floorball den vigtige tredje plads, der giver adgang til det landsdækkende slutspil efter Nytår.

Af Flemming Haag

Rødovre FCs trænerassistent Kenneth Larsen, fortæller om RFCs kamp lørdag eftermiddag Vanløse Floorball i Rødovre Stadionhal, hvor kampens vinder indtager den vigtige tredjeplads, der giver adgang til det landsdækkende slutspil.

“I første periode er vi mest i boldbesiddelse, og kommer fortjent foran 1-0 på Niklas Nordhs scoring, og med de chancer vi tilspillede os, burde vi have en større føring, hvis skarpheden havde været der”, siger Kenneth Larsen.

“Vi var også i fin kontrol i anden periode, hvor Andreas Kleczewski bringer os foran 2-0 i powerplay. Intensiteten øges, og spillet bliver mere kontant og ujævnt, og vi begynder at spille på Vanløses præmisser, og det bliver vi straffet for. Vi bliver fanget i et skift, som giver Vanløse en åben chance der bliver omsat i en scoring til 2-1.

Vi får igen styr på spillet, og får fortjent sluttet perioden godt af med en scoring af Jakob Ohlsson, til 3-1 efter 2. periode”, siger Kenneth Larsen og fortsætter.

“Vi holder spillet fint i gang fra starten af tredje periode, og frustrationerne registreres hos gæsterne. Desværre får vi igen foræret Vanløse en ‘gratis’ chance, og den bliver omgående udnyttet til 3-2, og blot halvandet minut senere får udeholdet udlignet til 3-3.

De sidste 10 minutter af perioden, går uden at der bliver spillet frem til de store chancer, og kampen skal ud i overtid.

Her kommer Vanløse først til afslutning, hvor bolden ryger ind imellem venner og fjender, og ender med at finde vej ind i Rødovremålet, så det ender med en 3-4 sejr til Vanløse”, siger en ærgerlig Kenneth Larsen.

Rødovre FCs næste kamp. Onsdag den 27. oktober kl. 19:45 mod de danske mestre Benløse FC, i Rødovre Stadionhal