Rødovre FC sejr i tæt opgør

RFCs Niklas Nordh spillede en afgørende rolle med tre scoringer, i 3-2 sejren over Copenhagen FC. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC vandt en vigtig sejr over Copenhagen FC, og ligger aktuelt på tredjepladsen i Floorball Ligaen, en placering der giver adgang til det landsdækkende mellemspil efter Nytår

Af Flemming Haag

Rødovre FC vandt onsdag aften, en vigtig 3-2 sejr over Copenhagen FC. Hjemmeholdet var mest i boldbesiddelse, og tilspillede sig flere store chancer. Copenhagen FC kom også frem til deres chancer, blandt andet et brændt straffeslag.

Hjemmeholdet kommer foran 1-0 ved Niklas Nordh efter få minutter, hvor han sætter bolden i mål ved bagerste stolpe, og kort efter har Copenhagens keeper et par gode redninger og holder RFC fra flere mål. Copenhagen er skarpe på en kontra, og straffer en upræcis RFC pasning i offensiv zone, så Noel Dande kan udligne til 1-1, på et tidspunkt hvor hjemmeholdet var spilstyrende.

I slutningen af perioden får RFC udbytte af det spilmæssige overtag, da Niklas Nordh snyder gæsternes backs og keeper ved, at ‘fake’ en pasning som får forsvaret til at rykke sig, og sender ”kuglen” ind i det korte hjørne, og dermed 2-1 efter første periode.Der er kun spillet tre minutter af 2 periode, da Bertram Vinther udligner for Copenhagen.

Herefter kommer gæsterne mere med i kampen, og spillet foregår på Copenhagens præmisser, hvor hjemmeholdets spil er meget usammenhængende.Kort før periodepausen, er Rødovre FCs spillende træner Niklas Nordh igen på plads, og får sat sin tredje scoring for dagen, og stillingen er 3-2 til hjemmeholdet, efter anden periode.

RFC har initiativet fra starten af tredje periode, er mere på bolden og skaber flere muligheder. Copenhagen afventer muligheden for contra, men der blev ikke scoret yderligere, selvom Copenhagen erstatter keeperen med en markspiller, det sidste halvandet minut af kampen. RFC får hevet en meget vigtig sejr i hus, og ligger aktuelt på tredje pladsen i Floorball Ligaen.

”Vi skal spille en vigtig kamp på lørdag mod Hvidovre Attack”, siger Rødovre FCs assisterende træner Kenneth Larsen. ”Vi er klar til, at revancherer 8-6 nederlaget fra vores sidste møde mod Hvidovre, og jeg håber vi får stor opbakning til kampen”, slutter Kenneth Larsen.

Rødovre FCs næste kamp:

Lørdag den 9. oktober kl. 15:00 mod Hvidovre Attack i Avedøre Idrætscenter.