Rødovre FC rystede danmarksmestrene

Andreas Kleczewski scorede to mål, i nederlaget til de danske mestre Benløse FC. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre Fc spillede en god kamp mod de danske mestre og suveræne tophold Benløse FC. Manglende skarphed og defensive fejl, gjorde udslaget på kampens resultat i et jævnbyrdigt opgør. Rødovre FC kan få revanche, når de to hold mødes igen den 6. november i Ringsted.

Af Flemming Haag

”Desværre gik det som flere gange i denne sæson, hvor modstanderne kommer frem til lette scoringer”, siger Rødovre FCs assisterende træner Kenneth Larsen.

Første periode er en lidt rodet affære, med et overtag til Benløse, som også bringer sig foran på en flot scoring, efter tre første gangs pasninger ender det med, at gæsternes Mathias Mortensen står helt fri ved bagerste stolpe, og let kan score.

Bolden bliver sat i spil efter scoringen, hvor Jannik Dalkvist finder Nicklas Nord, som udligner til 1-1, hvor der er spillet syv minutter.

Rødovre FCs Rasmus Kiel Jensen får en udvisning i offensiv zone, og det straffer Benløse i powerplay, hvor Nikolaj Brixager scorer til 1-2. Tre minutter senere bliver det 1-3 hvor vores keeper ikke kommer hurtigt nok ned til Mikkel Christensens afslutning”, siger Kenneth Larsen og fortsætter.

Rødovre kommer lidt mere med sidst i perioden, og Magnus Møller får reduceret til 2-3 på frislag, som er stillingen, efter første periode.

”Anden periode starter rigtig godt for Rødovre FC, og Andreas Kleczewski udligner til 3-3 tre minutter inde i perioden, efter et flot gennemspillet angreb. Scoringen gav selvtillid, og RFC er spilstyrende, og får skabt flere gode muligheder. Vi får desværre ikke udnyttet vores gode muligheder, så med 3-3 inden tredje periode er alt i spil”, siger Kenneth Larsen.

Tredje periode starter som anden periode sluttede, hvor RFC spiller bolden godt rundt, og holder et fint pres, og får skabt et par fine muligheder for, at komme foran.

Efter et langt pres af hjemmeholdet, slår Benløse kontra, og kommer let til to hurtige scoringer, hvor defensiven ikke så godt ud.

Med to minutter tilbage af kampen, tager RFC en Time OUT, og erstatter keeperen med en markspiller og spiller seks mod fem. Det giver en reducering ved Andreas Kleczewski med et minut igen. Benløse Mikkel Christensen ender med at scorer på en kontra fem sekunder før tid til 4-6, som bliver kampens resultat. ”En god kamp af Rødovre” siger Kenneth Larsen, men skrapheden manglede desværre.

Rødovre FCs næste kamp.

Lørdag den 6. november kl. 15:00 mod Benløse FC i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted.