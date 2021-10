Rød Stue tænder op under fællesskabet

Der er sommerfest på Rødager Bodega på lørdag. Også selvom kalenderen siger oktober måned. Foto: Arkiv

sommerfest Kan man afvikle en sommerfest midt i oktober måned? Selvfølgelig kan man det. I hvert fald hvis man spørger Rødager Bodega, der på lørdag byder på både vådt og tørt og koncert med 80’er og 90’er hits, uden at du behøver hive en krone op af lommen.

Af Christian Valsted

Med stor succes har Rødager Bodega, eller Rød Stue, som bodegaen på Rødager allé bliver kaldt i folkemunde, de sidste otte år afviklet en årlig sommerfest den sidste lørdag juli måned, hvor der blev tændt op under både grillen og fællesskabet.

Grundet diverse corona-restriktioner var bodegaen sidste år tvunget til at aflyse sommerfesten, og i sommer spændte pandemiens efterdønninger igen ben for arrangementet.

Men indehaver Søren Egeberg har ikke tænkt sig at vente endnu et år på at invitere alle på gratis fælleskabshygge. Derfor inviterer Rødager Bodega på lørdag, den 16. oktober, til forsinket sommerfest med gratis mad og drikke og koncert.

”Vores ’sommerfest’ er for alle. Vi har mange gæster, der virkelig ser frem til dagen og hvis man ikke har besøgt os før, så skal man næsten komme ned og mærke karmaen og kærligheden,” siger Søren Egeberg.

Overskud går til et godt formål

Rødager Bodega har eksisteret siden 1974 og Søren Egeberg har drevet beværtningen siden 2013 sammen med Thorkild Nielsen.

Ud over gratis mad og drikke byder dagen også på et stort lotteri, og sidste års aflysning betyder, at det bugner med præmier.

”Vores lotteri er altid utrolig populært. Vi har faktisk gæster, der kun deltager i sommerfesten for at købe lodsedler,” siger Søren Egeberg, inden han fortæller at der aldrig har været så mange gaver at vinde.

”Vi har godt 50 gaver og man kan vinde alt lige fra George Jensen lysestager og billetter til næste års 90’er fest til fjernsyn og kaffemaskiner,” fortæller Søren Engberg, inden han tilføjer, at salget fra lotteriet går til et godt formål.

Slutter af med et brag

Når der er blevet tygget af munden og lotteri-præmierne er fordelt, kan gæsterne se frem til et genhør med klassiske hits fra 80’erne og 90’erne, når bandet Custom Copies indtager scenen.

”Det er et fantastisk danseband, der formå at flå folk op af stolene. De har besøgt os flere gange og er blevet et stort band, så det er faktisk lidt af et scoop, at de kommer på besøg på Rød Stue,” siger Søren Engberg.

Dørene åbner klokke 14 og hvis du bliver hængende til den bitre ende, kan du danse helt frem til klokken 05, hvor ’sommerfesten’ lukker og slukker.