RMB fortsætter negativ stime

Nicklas Carlsens scoring kort før tid, var ikke nok til sejr. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at bryde den negative serie af nederlag i kampen mod Odense Bulldogs i Rødovre Centrum Arena, da fynboerne tilføjede ”Tyrene” det femte nederlag i de seneste kampe, og isolerede Mighty Bulls i bunden af Metal Ligaen, hvor der nu er fem point op til Odense Bulldogs og Rungsted Seier Capital.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 10:52 Sebastian Ehlers, Odense (Hooking) 28:40 Maksim Popovic, Rødovre (Tripping) 39:16 Jonatan Tanus, Odense (Hooking) 43:19 Jonatan Tanus, Odense (Too many men on the ice) 53:09 Lasse L. Carlsen, Rødovre (Hooking) 56:11 Rasmus Simonsen, Odense (Interference)

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Odense Bulldogs uden Jonatan Nielsen. Brady Vail og Frederik Kaels der var ude mod Rungsted Seier Capital i det sidste opgør, er igen meldt klar. John Muse starter i Rødovres mål.

Kampen blev åbnet med højt tempo og intensitet, hvor spillet vekslede. Bedste Rødovre forsøg havde Julius Persson, som sendte pucken tæt forbi mål. Der blev afsluttet flittigt i begge ender uden, at de to keepere blev sat på de store prøver.

Midt i perioden fik gæsternes Sebastian Ehlers to minutter for Hooking. Et fint RMB powerplay, hvor først Jonathan Brinkmanns afslutning gik tæt forbi mål, hvorefter Brady Vail sendte pucken i mål, på Ryan Lowneys pasning. Tilbagevendte Brady Vail havde endnu et godt forsøg, som sad sikkert i Samu Perhonens handske.

Odense kom tilbage, og fik udlignet på Rasmus Simonsens scoring, hvor der resterede to minutter af første periode. En fortjent udligning, efter en lige og tempofyldt første periode.

Odense kom bedst ud til anden periode, og havde flere nærgående forsøg. Største mulighed havde gæsternes Lucas Bach Nielsen, som alene med John Muse, sendte pucken forbi mål.

Odense fortsatte med, at være mest på pucken, og fik testet John Muse i Rødovres mål. I tiden 28:40 trak Maksim Popovic en udvisning for tripping.

Mighty Bulls leverede et sikkert boksplay, som holdt gæsterne fra, at spille sig frem til afslutninger.

I slutningen af perioden kom ”Tyrene” bedre med, hvor Julius Persson og Oliver Kjær havde gode forsøg.

Efter et Rødovre pres, slog Odense kontra, hvor Henry Haradson styrede et slagskud fra Martin Larsen i mål.

Rødovre fik udlignet et minut efter Odenses scoring. Odense trak en afventende udvisning, og Rødovre spillede seks mod fem. Maksim Popovic fandt Magnus Carlsen tæt under mål, som sendte pucken ind bag Samu Perhonen, til pausestillingen 2-2.

De to hold kunne gå til pause, efter en tæt og tempofyldt anden periode.

Der skete ikke meget de første minutter af tredje periode. Tre minutter inde i perioden, fik Odense en holdstraf, med for mange spillere på isen. En mislykket Rødovre tæmning på blue line, opfangede Mikko Virtanen, og han bragte Odense foran 2-3 i undertal.

Mighty Bulls fik lagt et tungt pres i Odenses zone, hvor Jonathan Brinkman, Magnus Carlsen og Magnus Povlsen havde gode forsøg.

Så var det hjemmeholdets tur til, at tage plads i straffeboksen, da Lasse L. Carlsen fik to minutter for Hooking.

Sikkert boksplay af ”Tyrene” og ingen farlige afslutninger af gæsterne. Så fik hjemmeholdet en powerplay mulighed, hvor der resterede fire minutter af tredje periode.

Det lykkedes Nicklas Carlsen, at få sendt pucken i mål til stillingen 3-3, to minutter før slutfløjt, og der var lagt op til en hektisk afslutning.

Der blev ikke scoret yderligere, så kampen skulle ud i forlængelse, tre mod tre.

Der var kun spillet 14 sekunder af forlængelsen, da Sebastian Ehlers fik en foræring af Rødovres defensiv, og scorede til slutresultatet 3-4.

Rødovre viste god vilje og gejst i alle tre perioder, men der opstår for mange simple fejl i defensiven, som blev afgørende for kampens udfald.

Mighty Bulls næste kamp.

Lørdag den 9. oktober kl. 15:00 mod Aalborg Pirates i Gigantium.