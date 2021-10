Rektor ønsker dialog og ikke forbud

Rødovre Gymnasium har ingen aktuelle planer om at alkoholteste deres elever inden gymnasiefesterne. Foto: Arkiv

alkohol En række gymnasier har for nyligt indført alkoholtest til deres elever inden fester, og det har vakt opsigt blandt både gymnasier og resten af befolkningen. Rødovre Gymnasium ønsker fester for alle, også dem, der ikke drikker alkohol.

Af Christian Valsted

For nyligt har Stenhus Gymnasium og Gladsaxe Gymnasium valgt at alkoholteste deres elever inden festerne med henblik på at minimere mængden af druk blandt de unge. Meningen er, at man med disse test kan sikre sig, at elever ikke er for påvirkede, inden de møder op til selve festen, hvor det så kan foregå under ordnede forhold. Rektor på Rødovre Gymnasium, Peter Ditlev Olsen, mener, at dialog og ikke forbud er vejen frem, men han afviser ikke, at gymnasiet vil tage samme tilgang i fremtiden.

”Lige nu har vi ikke nogen planer om det, og vi har snakket med elevrådet om emnet. Vi vil hellere have dialog end forbud og regler, men vi vil gerne have fester for alle, også elever, der ikke drikker alkohol,” fortæller Peter Ditlev Olsen.

Rektoren forklarer, at de på ingen måde afviser at tage forskellige tiltag i brug for at give gymnasiets elever en sundere alkoholkultur, og han fortæller, at han godt kunne se en idé i at forsøge konceptet med at teste elever for alkohol før festen.

”Jeg kunne godt se, at vi forsøgte det til en fest eller to, og så se hvad det gør ved stemningen og det sociale, for det skal ikke være et mål i sig selv, at unge mennesker skal drikke sig fulde til vores fester,” forklarer Peter Ditlev Olsen.

Formand for elevrådet på Rødovre Gymnasium, Rasmine Plauborg Andersen, er stor modstander af idéen om at alkoholteste elever, og hun finder det dybt kritisabelt at lave forbud frem for at styrke sammenholdet efter et år med coronalukning.

”Jeg finder timingen utrolig uheldig ved, at det er første fest efter corona, hvor man hellere skulle fokusere på at skabe den positive stemning og den positive fest. I betragtning af den nuværende situation, er det ikke nu, man skal tage den snak,” fortæller Rasmine Plauborg Andersen og uddyber ved at forklare, at alkohol stadig er en stor del af det sociale på gymnasiet.

I sin nuværende form har Gladsaxe Gymnasium besluttet at teste elever inden festerne, og de vil afvise dem i døren, hvis de har en promille på over 0,5, hvilket er det samme som grænsen for alkoholgrænsen i trafikken.

Det er på nuværende ikke noget Rødovre Gymnasium har i tankerne.