Refinansiering af kreditkortgæld

Det bliver svært at holde styr på gæld og afdrag. Samtidig har kreditkort typisk en meget høj forrentning, hvilket betyder, at gælden meget nemt kommer til at vokse helt ud af proportioner. Men du behøver ikke at miste modet. I stedet for at gemme rudekuverterne væk og forsøge at glemme det alt sammen, kan du omlægge din gæld. Du kan nemlig spare tusindvis af kroner ved at samle din kreditkortgæld i et billigere lån. Med en refinansiering af de dyre kreditkort vil du betale færre renter, og dermed bliver du hurtigere gældfri.

Sådan finder du det bedste tilbud

Når du leder efter det bedste tilbud på refinansiering af din gæld, vil du hurtigt opdage, at det er lidt af en jungle at finde rundt i alle de låneudbydere, du møder på nettet. Heldigvis behøver det ikke at være så svært. På refinansiere.net/ finder du en nem og overskuelig oversigt over markedets bedste udbydere. Ved at bruge den enkle låneberegner får du hurtigt og nemt et overblik over mulige lån, løbetid og månedlig ydelse. Så er du kun ét klik fra en bedre og mere overskuelig økonomi.

Spar penge hver måned

Det behøver derfor ikke være hverken svært eller tidskrævende at forbedre din daglige økonomi. For at omlægge din kreditkortgæld, behøver du blot at regne ud, hvor stor din samlede gæld er på dine kreditkort. Det beløb, du kommer frem til, er det lånebeløb, du har brug for. Det taster du ind i låneberegneren. Derefter kan du vælge lånets løbetid. Ved at justere på løbetiden kan du nemt se, hvad din månedlige ydelse vil blive hos de forskellige udbydere: Hvis du betaler lånet hurtigt ud, bliver din ydelse tilsvarende højere, mens du med en længere løbetid får en lavere ydelse måned for måned.

Vælg det lån, der er bedst for dig

Med dette værktøj bliver det nemt for dig at vælge netop det lån, der er bedst for dig og din situation. I låneberegnerens oversigt kan du se, hvilken ydelse du vil komme til at betale hos hver enkelt udbyder. Så kan du nemt sammenligne med, hvor meget du lige nu betaler på dine kreditkort hver måned, og du kan se, hvordan dine månedlige udgifter bliver mindre. Alt efter dit rådighedsbeløb kan du så vælge det lån, der passer til din økonomi. Det er op til dig, om du vælger at blive gældfri så hurtigt som muligt, eller om du prioriterer en lavere ydelse, så du får mere til overs hver måned til alt det sjove.

Mere luft i hverdagen

Når du omlægger dine dyre kreditkort til et billigere lån, bliver dit rådighedsbeløb større. Betyder det så, at der vil gå længere tid, før du bliver gældfri? Nej, det skal du ikke bekymre dig om. Med en refinansiering af din gæld bliver dine omkostninger og renteudgifter nemlig også lavere, så derfor kan du sagtens få begge dele: En lavere ydelse og en kortere løbetid. Det vil gøre din hverdag både lettere og sjovere. For vi kender alle sammen til, hvor surt og deprimerende det er, hvis man er nødt til at vende hver en krone. Det er opslidende at være bekymret for, om pengene slår til resten af måneden. De bekymringer kan du blive fri for, og i stedet kan du begynde at glæde dig over at få mere luft i økonomien.

Det behøver ikke at tage mere end et par dage

Du kender sikkert allerede til, hvor besværligt det kan være at ansøge om et nyt lån. Du har måske prøvet at bruge lang tid på at samle og indsende den nødvendige dokumentation: Skatteoplysninger, lønsedler, budgetter og meget andet. Heldigvis behøver det ikke at være så besværligt og tidskrævende. Allerede på låneberegnerens oversigt kan du se, hvor lang behandlingstid, hver enkelt låneudbyder regner med. De fleste lån bliver behandlet og godkendt på mindre end to dage. Det skyldes, at udbyderne med din godkendelse selv kan indhente de nødvendige oplysninger hos Skat. Du skal altså ikke selv til at rode med alt papirarbejdet. Nemmere bliver det ikke.

Fri for kredit

Når du har valgt dit lån og indsendt din låneansøgning, er du altså allerede godt på vej til en bedre økonomi. Du vil hurtigt få svar på din ansøgning, og så kan du snart vinke farvel til dine kreditkort. Når du har refinansieret din dyre kreditkortgæld, slipper du for de høje renter og afdrag. Fremover vil du præcist vide, hvor meget du skal betale hver måned, og hvornår du er gældfri. Du kan finde saksen frem og klippe dine kreditkort over, for nu behøver du ikke længere at købe på kredit. Du er på vej ud af en ond cirkel og godt på vej til en bedre økonomi.