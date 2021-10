Pis og pap

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

Af Chrummer

Jeg kan se, at der er stor opstandelse over, at forskellige er gået fra plastik sugerør til papsugerør.

Jeg ved godt, at vi alle har set DEN ENE video der findes, hvor en skildpadde har fået et sugerør i næsen. Ubehageligt? Bestemt, men HVOR tit er det egentligt sket?

Nuvel, ja ja – vi skal ikke bruge så meget plastik, jeg er med på den. Men at skifte sugerøret ud med et pap sugerør som man så stikker ned i gennem et låg lavet af??? PLASTIK – Det giver sgu da ikke mening. Selv de små drikkeposer fra Capri-Sonne har fået pap-sugerør – som om det ikke var svært nok at jage et skarpt plastik-sugerør ned i en drikkepose, men nu skal man altså bruge et stumpt sugerør til at bryde hul på, en PLASTIK pose !!!

Jeg er HELT enig i, at papsugerør ikke giver mening. Men for at være ærlig giver sugerør OVERHOVEDET mening ?

Kan vi ikke blive enig om, at er du over 3 år, så BURDE du være i stand til at drikke af et glas. Skulle man ikke kunne forvente, at mennesker ældre end 3 år med fuld førerlighed, godt kan finde ud af at håndtere en cola i et glas eller papkrus, UDEN at spilde?

Vi har jo vælte-koppen til børn under 3 og lammede personer i kørestol.

Og hvis man solgte drikkevarer i glas, tjah så slap vi også for at papkrus og sugerør flød rundt i gaderne.

Det ville også gøre det mere attraktivt at gå i biffen, for hold kæft hvor kan jeg blive idiot af lyden af sugerør der ryger op og ned gennem plastiklåg, fordi folk ikke kan leve uden væske i 1.5 time mens de ser en film. Til gengæld skal man sidde og lytte til i omegnen af 100 mennesker som frembringer en lyd som kører du flamingo mod en rude.

Jeg ved slet ikke hvorfor fanden, at biograferne overhovedet har behov for at sælge cola i papkrus med plastic låg og pap-sugerør – man har sgu da for helvede opfundet plastik-pant-flasken med skruelåg. Det eneste man nærmest kan få på flaske er kildevand? Burde det ikke være omvendt? Vand tapper man fra en hane og sodavand får man på flaske.

Men hey Atlas Biograf – her er et gratis råd til at blive en grøn biograf. Jeg VED at I kan, for I har sgu da fået afskaffet den skrattende papirs-slik-pose.

Og hvis der skulle være en enkelt, som bare ikke KAN drikke sodavand uden sugerør – så hav dem gemt væk under disken (lige som smøgerne i Netto hvor man skal gætte på hvilket bogstav man skal trykke på for at få 20 prince).