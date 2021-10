Patricks drengedrøm er gået i opfyldelse

Patrick og Dorthe Wendin har endelig fået mulighed for at åbne deres egen fiskebutik i Rødovre Centrum. Foto: Brian Poulsen

Fiskeforretningen i Meny har fået nye ejere, som er både mor og søn, men også fra Rødovre. De har længe haft en drøm om at få deres eget sted i Rødovre. Det er nu lykkedes.

Af Michael Hansen

Fredag den første oktober kunne Patrick Wendin og moderen Dorthe Wendin bedre kendt som Rejekælling & Søn slå dørene op til deres nye fiskebutik i Meny i Rødovre Centrum.

For Patrick Wendin banker Rødovre-hjertet ekstra meget, og selvom han ligeledes har en forretning i Albertslund Centret, tøver han ikke med at kalde Rødovre Centrum for sin drømmedestination.

”Som vaskeægte Rødovre-dreng har det altid været en drøm for mig at få en butik i Rødovre Centrum. Det er nu gået i opfyldelse, så det er jeg da godt nok stolt over, at det endelig er lykkedes. Det er vigtigt at være lokal forankret, og det giver mig en fordel i forhold til kunder,” fortæller den smilende fiskemand.

Rollerne i mor og søn-foretagendet er skrapt opdelt fra start af, ligesom den gang de åbnede i Albertslund.

”Jeg fjoller rundt og er den seriøse pauseklovn, som yder god kundeservice, mens mor står for madlavningen. Det er den perfekte kombination, for jeg elsker at sælge, og mor er bedre i køkkenet,” griner Patrick Wendin.

Netop kundeservice er noget, som Patrick fokuserer meget på. For i en branche, hvor der bare skal en utilfreds til, før det kan gå galt, er der ingen grund til at gamble med det.

”Jeg er meget ærekær omkring mine butikker og har en høj standard. Folk skal gå herfra med et smil og virkelig huske den positive oplevelse, som de har fået her. Derfor vil jeg også hellere smide en fisk ud end give den til kunderne, som kommer utilfredse tilbage,” lyder det fra Patrick Wendin.

Helt i fisk

Der er måske nogle kunder, som allerede kender Patrick og Dorthe fra butikken i Albertslund, hvor de blandt andet ryger deres egne fisk og producerer alt fra bunden. Princippet er det samme i butikken i Meny. Det store flagskib er fisketapassen, som i butikken i Albertslund sælger 200-300 af om dagen. Det billede forventer Patrick gentager sig i Rødovre Centrum.

”Vi glæder os til at komme i gang i vores hjemby. Vores hjerte banker for Rødovre, og vi ved godt fra, at vi får travlt i starten, men det er vi klar til. Vi har allerede fået en del henvendelser på vores fisketapas, så den virker allerede som om, at Rødovre har taget den til sig,” afslutter Patrick Wendin.

Udover fisk har forretningen også andre varme færdigretter, og de står altid klar til at få en god snak om, hvilke fisk, der egner sig bedst til for eksempel grillen, panden og ovnen. Patricks personlige favoritter er rødtunge og jomfruhummer. En såkaldt fiskemandens favorit. Den var meget passende dagens fiskebøf på åbningsdagen.