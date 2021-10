Nicklas Carlsen ”Nu skal der point på kontoen”

Vi skal finde selvtilliden og lykkes med de ting vi laver, siger Nicklas Carlsen. Foto: Brian Poulsen

Nu skal der nogle point på kontoen, det skal ikke være om ti runder, det skal være nu. Vi skal hænge på nu, og se at få det vendt, og få vundet et par kampe, siger Mighty Bulls kaptajn Nicklas Carlsen.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt har talt med Mighty Bulls kaptajn Nicklas Carlsen om, hvordan den negative stime af nederlag ændres.

Nicklas, hvor ser du årsagen til, at det er blevet til nederlag i de seneste fem kampe?

”Det er svært at sige, der er nok flere årsager – vi får en god start på sæsonen, og så løber vi ind i en snitter i Odense, hvor vi spiller en rigtig dårlig kamp, og det er som om, at det har sat sig lidt i hovedet. Så løber vi ind i nogle skader, spiller med få folk, og løber ind i en endnu en snitter hjemme mod Aalborg, og ja, så er det bare meget mentalt”.

Er der nogle ting I kunne have gjort anderledes, for at knække den negative stime af nederlag?

”Når man taber og taber, så er der selvfølgelig nogle ting vi kunne have gjort anderledes. Jeg føler, vi spiller en rigtig god første periode i Rungsted, vi spiller måske sæsonens bedste periode, hvor vi leverede det, som har manglet i de sidste par kampe. Da Rungsted får reduceret, så er det ligesom om at det hele vælter lidt, og der skal ikke så meget til i øjeblikket før det vælter, og der bliver lidt panik. Det er som om angsten breder sig lidt, i stedet for, at vi fortsætter med de takter vi startede kampen med”.

Hvordan kommer I videre?

”Det kræver hårdt arbejde, jeg har prøvet det her før. Når man taber og taber, så er der ikke noget der kommer nemt, det er stolpe ud, og det kan man kun få vendt med hårdt arbejde. Det kræver ekstremt hårdt arbejde fysisk, og det kræver hårdt arbejde mentalt – vi få ikke de nemme mål i øjeblikket, og det kræver hårdt arbejde at få det vendt.

Det er lidt ærgerligt at se vores modstandere kommer til lette scoringer med en styring, rammer en stav eller andet, de mål får vi bare ikke i øjeblikket – der er kun en vej ud af det, og det er hårdt arbejde og så begynde og mærke, at vi får vendt det mentale, at vi spiller med, og begynder at vinde. Det gør ondt at komme ind foran mål og skabe muligheder, og det gør også ondt, at arbejde for få vendt troen på, at det kan lykkes”.

Stemningen i spillertruppen?

”Det er klart, at den er lidt frustreret og det er ikke altid lige sjovt at komme til træning lige når man har tabt en kamp, men jeg synes, at der stadig er gå på mod, og folk går til den til træning. På den måde synes jeg det er fint, men det er klart, det er lidt trykket når man har svært ved at vinde, men der bliver arbejdet hårdt til træning, og vi tror stadig på at vi kan få vendt”.

Nu kommer der på papiret et par vanskelige opgør, hvor ser du pointene i de kampe?

”Vi spiller selvfølgelig alle kampe for at vinde dem. Det er min holdning, det er ikke noget med at vi taber 3-1 oppe i Aalborg og synes at det er flot – vi går ind til alle kampe for at vinde, og vi skal tro på, at vi kan tage til Aalborg og vinde, selv om det er en stærk hjemmebane, og det har det altid været. Vi skal til Aalborg for at vinde, vi skal ikke der op bare for at få et pænt resultat”.

Der er lige nu lagt afstand til en kvartfinaleplads.

”Nu skal der nogle point på kontoen, det skal ikke være om ti runder, det skal være nu. Vi skal hænge på nu, og se at få vendt det, og få vundet et par kampe. Hvis vi fortsat arbejder hårdt hver dag, og gør de hårde ting der koster blå mærker og koster kræfter, så skal vi nok få det vendt, men det er klart, at det kræver man har viljen til at knokle hårdt for det. Der bliver gået til den hver gang til træning på trods af en hård periode, og der er humør på når vi møder ind, men det er klart, at vi skal til at vinde nogle kampe. Vi skal finde selvtilliden og lykkes med de ting vi laver, det er det vi mangler, men jeg tror på det”, slutter Nicklas Carlsen.