Musikskole indviet for fuld musik

indvielse Hvordan indvier man bedst en musikskole? Med musik selvfølgelig. Onsdag havde MusikUnik og Rødovre Concert Band æren af, at spille for i Rødovres nye musikalske samlingspunkt.

Af Christian Valsted

Den har været længe ventet og længe undervejs, men onsdag oprandt dagen endelig, hvor Rødovre Kommune kunne indvie den nye musikskole på Rådhuspladsen.

Det nye musikalske samlingspunkt er bygget i forlængelse af Kulturhuset Viften. Det er arkitekt Erik Nobel, der står bag stregerne og den lokale virksomhed Combi Byg, der har rejst projektet og ført idéerne ud i livet.

Indvielsen blev markeret helt i ånden og i den nye koncertsal var det Musik Unik, der er et musisk projekt for udsatte børn i Rødovre Kommune og Rødovre Concert Band der fik æren af at fylde rummet med musik for første gang.

Musikalsk skatkammer

Borgmester Britt Jensen (S) stod for den officielle indvielse og obligatoriske snorklipning. I indvielsestalen kaldte hun blandt andet den nye musikskole for et musikalsk skatkammer for alle i kommunen.

”Musikskolen kommer til at gøre en stor forskel for de mange brugere – ikke mindst for vores børn og unge. Det er et fantastisk sted, som vi kan tilbyde alle de musikalsk interesserede Rødovreborgere. Det at kunne spille et instrument kan give rigtig mange timers glæde og ikke mindst fællesskab sammen med andre. Musikken er en stor gave til vores børn og unge, som de kan tage med resten af livet,” lød det blandt andet i talen.

To koncertsale i samme hus

Rødovre Musikskole så dagens lys i 1974 med Just Linvald som musikskoleleder. Dengang havde musikskolen ikke et selvstændigt hus, og levede en tilværelse på kommunens folkeskoler. Senere fik musikskolen permanent base i det gamle Islebro Mejeri på hjørnet af Lisbjergvej og Rødovrevej.

Lokalerne har i årevis været utidssvarende og derfor gik Rødovre Kommune i 2016 i gang med for forarbejdet til en ny musikskole, som nu står opført i midtbyen ud mod Rådhuspladsen.

Og der kommer til at være en verden til forskel for musikskolens elever, når de inden længe skal tage de nye lokaler i brug.

”Musikalsk kan vi også glæde os – og måske prale lidt. For med den nye musikskole har vi i Rødovre adgang til to ”rigtige” koncertsale: En sal bygget til akustisk musik og en sal bygget til forstærket musik. Det er der ikke mange kommuner af Rødovres størrelse, der kan prale af. Jeg er sikker på, at det bliver et oplagt samlingspunkt på Hovedstrøget i Bykernen Og at musikskolen bliver en ny attraktion i Rødovre,” lød det i borgmesterens tale.