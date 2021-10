Morten cykler til otte centre i den gode sags tjeneste

Centerchef i Loop Fitness Rødovre, Morten Pyndt Andersen cykler for kampen mod brystkræft, når Lyserød lørdag løber af stablen den 9. oktober. Han tilbagelægger 100 kilometer, som bliver sponsoreret af kunderne i de otte centre, han undervejs besøger. Foto: Brian Poulsen

Lyserød lørdag Lørdag den 9. oktober fejrer Loop Fitness lyserød lørdag, når Centerchef Morten Pyndt Andersen besøger de otte centre, som han har ledelsen med. Det foregår på cykel, men allerede fra mandag går Loop Fitness Rødovre i pink. Alle de indsamlede penge går ubeskåret til kampen mod brystkræft, og centerchefen har lovet ny indsamlingsrekord.

Af Michael Hansen

Hele Loop Fitness, som er Danmarks næststørste fitnesskæde, støtter landsdækkende lyserød lørdag, som er den 9. oktober. Men det er op til de lokale afdelinger at bestemme, hvordan de har tænkt sig at støtte den vigtige sag ved at tænke ud af boksen.

Træner man i Loop Fitness i Rødovre, så kender man udmærket centerchef Morten Pyndt Andersen, der har sin daglige gang i centret, hvor han hjælper med alt fra administrativt arbejde til prøvetimer for nye medlemmer. Han viser selv det gode eksempel, når han lørdag den 9.oktober tager en rask cykeltur på 100 kilometer rundt til de otte centre, som han er tilknyttet til.

”Det er blevet taget rigtigt godt imod af vores brugere. Foreløbigt har 60 mennesker givet tilsagn til, at de vil støtte min cykeltur. De forskellige beløb spænder fra 1 til 10 kroner og lagt sammen løber det op i 125 kroner per kørt kilometer,” forklarer Morten Pyndt Andersen.

Rekordindsamling

Idéen med cykelturen opstod, fordi Morten tidligere har lavet noget lignende med Stafet for Livet, hvor han gik og løb sponsorerede runder til deres arrangement. Den er så blevet videreudviklet og forfinet til Lyserød lørdag.

Centrets brugere kan også selv støtte Lyserød lørdag ved at købe kaffe, kage og frugt til fem kroner. Disse mange tiltag betyder, at Morten Pyndt Andersen gerne vil lægge hovedet på blokken og love indsamlingsrekord.

”De tidligere år har vi indsamlet cirka 7-8000 kroner. Lidt hurtig hovedregning på min cykeltur alene vil betyde over 10.000 kroner i kassen, så jeg vil gerne garantere, at vi slår vores tidligere rekord,” lyder den positive melding fra Morten Pyndt Andersen.

Ruten starter fra Hillerød til Vanløse, Rødovre, Hvidovre, Dragør og Greve, inden den slutter i Taastrup og Glostrup og bliver kørt i et stræk. En tur, som Morten forventer at gennemføre på fem timer. Det svarer til cirka 20 kilometer i timen i snit. Hvornår han er ved de enkelte centre, ved han ikke endnu.

Når Morten er blevet sig selv igen ovenpå den strabadserende cykeltur vil han lave en lodtrækning med præmier for alle dem, som har givet ham god karma på cykelturen.

Man kan følge Mortens Tour de Loop på Facebook. Skulle man have lyst til at støtte, kan man kontakte Loop Fitness Rødovre på alle deres kanaler og platforme.