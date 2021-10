Mørkøv og Norman vinder igen VM-guld

Michael Mørkøv vandt søndag sit tredje verdensmesterskab i parløb, hvor det første allerede var i 2009 med Alex Rasmussen. Derudover har han tre olympiske medaljer, hvor de to er i 4000 meter holdløb. Foto: Brian Poulsen

cykling Rødovreborger Michael Mørkøv og makkeren Lasse Norman Hansen forsvarede søndag deres verdensmesterskab og kørte guld hjem til Danmark på banen.

Af Christian Klarskov Bauch

På grund af coronapandemien har verdensmesterskaberne i banecykling, der normalt køres om foråret, være udsat til den forgangne uge, men selvom kalenderen skriver oktober og ikke marts, så kunne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen kopiere resultatet fra sidste VM og igen stå øverst på podiet.

Svanen Fra Banen og Fænomenet Fra Fyn kunne følge op på deres imponerende olympiske sejr i sommer, ved endnu engang at slå resten af verdenseliten i parløb. De to danske banebrydere kørte hele løbet med et overskud og en ro, der kun kan ses hos garvede væddeløbere, og selv når tingene brændte på, havde danskerne hele tiden et modtræk klar.

Afgjort på sidste omgang

Løbet i Roubaix så længe ud til at ligne en kopi af løbet i Tokyo uden muligheder for at tage omgange, men det gjorde italienerne noget ved og bragte sig selv i en stærk position, og tvang Mørkøv og Norman til at kigge efter de azurblå resten af løbet. De sejrsvante danskere spiste sig dog stille og roligt ind på italienerne, og de kunne efter tre fjerdedele af løbet se sig selv på førstepladsen.

Det var en plads, Mørkøv og Norman ikke gav fra sig, selvom hvert et point i løbets slutfase var hårdt tilkæmpet. Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen fik også selv taget en omgang og de 20 bonuspoint endte med at blive afgørende i slagudvekslingen mellem danskerne, belgierne, franskmændene og italienerne.

Michael Mørkøv og Lasse Norman kom til løbets sidste spurt med en føring på to point ned til italienerne, hvilket betød, at intet var i nærheden af at være afgjort. Det krævede en kraftudladning af Mørkøv til sidste i den afgørende spurt for at sikre guldmedaljen, og som verdens bedste lead-out rytter har for vane, at levere, når det gælder.