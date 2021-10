Mighty Bulls tæt på point

Nicklas Carlsen udlignede for Mighty Bulls, i nederlaget til Frederikshavn White Hawks. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls og Magnus Sundquist, at få point mod topholdet Frederikshavn White Hawks, der scorede sejrsmålet kort før tid, efter et tæt opgør i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

I år er det 60 år siden, at Rødovre Skøjte- & Ishockey Klub blev stiftet, og jubilæet blev fejret med aktiviteter i foyeren, i forbindelse med Mighty Bulls kamp mod Frederikshavn White Hawks.

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Jonatan Nielsen, Johan Lundgren og Julius Persson.

John Muse starter i Rødovres mål.

Efter en tvivlsom start på sæsonen, har Mighty Bulls valgt at stoppe samarbejdet med Thor Dresler. Som ny træner, har RMB valgt Magnus Sundquist, med en fortid som spiller og træner i Rødovre. Spørgsmålet er nu, om Magnus Sundquist kan tilføre ny inspiration og energi til holdet, så målsætningen om at kvalificerer sig til slutspillet, bliver en realitet.

En rodet første periode.

En åbning på kampen, hvor ingen af holdene fandt rytmen, og de to keepere, blev ikke stillet på de store prøver.

Efter elleve minutter, måtte Rødovres Oliver Dame-Malka en tur i straffeboksen. Gæsterne fik ikke udnyttet deres powerplay. Rødovre var netop blevet fuldtallige, da gæsternes Aleksi Halme, trak en udvisning. Bedste mulighed for scoring i Mighty Bulls powerplay, var et slagskud fra Marco Illemann.

Da Aleksi Halme kom ud af straffeboksen, fik han en break away, som John Muse tog sig af. Oliver Dame-Malka fik to minutter for Hooking, og det straffede gæsterne i deres powerplay, da Lucas Andersen sendte pucken i mål fra tæt hold, så Frederikshavn kunne gå til pause med en 0-1 føring, efter en rodet første periode, hvor der manglede tempo og intensitet.

Stor periode af John Muse.

Anden periode åbnede lidt rodet, ligesom første periode. Tre minutter inde perioden fik Frederikshavns Aleksi Halmesin sin anden udvisning. Rødovre leverede et fint powerplay og fik sendt flere afslutninger mod mål. Gæsterne var lige blevet fuldtallige, da Nicklas Carlsen sled sig fri bag Frederikshavns mål, sendte en pasning til Lasse L. Carlsen der sendte et slagskud mod mål, som Nicklas Carlsen styrede i mål.

Umiddelbart efter scoringen, fik Jonathan Brinkman to minutter for Hooking. Frederikshavn lagde et tungt pres, og fik testet John Muse. Gæsterne fortsatte med at være mest i puckbesiddelse, og tilspillede sig en stor mulighed, da gæsternes Jesper Jensen forsøgte sig alene med John Muse, der leverede en klasse redning, hvor der var spillet ni minutter af anden periode.

Frederikshavn fortsatte med at skabe meget trafik i Rødovres zone, hvor John Muse præsterede store redninger.

Tre minutter inden periodepausen, fik Magnus Carlsen to plus to minutter for High Sticking, og Frederikshavn fortsatte presset. Et minut inden pausen, fik Oliver Dame-Malka to minutter for Charging, og spil tre mod fem. Spillet var lige sat i gang, da Frederikshavns Jesper Jensen måtte en tur i straffeboksen, for spil uden hjelm, så anden periode sluttede med spil tre mod fire.

En anden periode hvor gæsterne var mest på pucken, og skabte mange farlige situationer foran Rødovres mål, hvor John Muse leverede flere store redninger og holdt hjemmeholdet inde i kampen.

Frederikshavn White Hawks vandt på sen scoring.

Tredje periode startede med Frederikshavn i overtal. Oliver Dame-Malka kom på isen, fik en pasning fra Brady Vail og alene med Frederikshavns keeper Mathias Seldrup, sendte Dame-Malka afslutningen på stolpen. Fin åbning på tredje periode med tempo, hvor spillet vekslede mange afslutninger i begge ender. Bedste Rødovre mulighed havde Nicklas Carlsen, der var tæt på, at passerer Mathias Seldrup i gæsternes mål, hvor der var spillet tolv minutter i tredje periode.

I tiden 54:31 tog Frederikshavn Time Out. Herefter var Frederikshavn mest i puckbesiddelse, og det lykkedes gæsterne at passerer John Muse, da Mark Mcneil styrede en puck fra Eemeli Räsåanen i mål, hvor der resterede to minutter af kampen.

Rødovre tog Time Out, og erstattede John Muse med en markspiller. I kampens sidste sekunder trak Frederikshavns Niklas Pavel en udvisning, men det lykkedes ikke for hjemmeholdet, at få udlignet i en hektisk slutfase.

Det lykkedes ikke for Magnus Sundquist og Mighty Bulls, der leverede en god indsats, at få point mod topholdet Frederikshavn White Hawks.

RMBs næste kamp.

Mandag den 25. oktober kl. 18:00 mod Esbjerg Energy i Rødovre Centrum Arena