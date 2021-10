Mighty Bulls tabte slaget om Sjælland

Magnus Carlsen scorede to gange i 5-3 nederlaget til Rungsted Seier Capital. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls spillede en stor første periode og kunne gå til pause med en 3-1 føring. Der blev vendt fuldstændig rundt på kampen i anden periode, som Rungsted Seier Capital vandt 3-0. Efter en forsvarsfejl i egen zone, lukkede Rungsted kampen med en scoring til 5-3.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 06:53 Magnus Povlsen, Rødovre (Interference) 10:15 Sebastian Sørensen, Rungsted (Other Offences) 11:13 Andre Pison, Rungsted (Slashing) 21:02 Lasse L. Carlsen, Rødovre (Slashing) 31:59 Julius Persson, Rødovre (Other Offences) 42:34 Oliver Dame-Malka, Rødovre (Hooking)

Mighty Bulls stiller op til kampen i Bitcoin Arena, uden Brady Vail, Jonatan Nielsen og Frederik Kaels. Nicklas Carlsen, der var ude mod Frederikshavn White Hawks i det sidste opgør, er igen meldt klar. William Rørth starter i Rødovres mål.

Overraskende er det, at de danske mestre Rungsted Seier Capital er kommet skidt fra start, og skal møde Rødovre Mighty Bulls i et bundopgør, i det klassiske ”Slaget om Sjælland”, hvor begge hold har hårdt brug for point.

Overbevisende 1. periode af Mighty Bulls.

Rødovre kom bedst fra start, hvor Johan Lundgreen og Ryan Lowney havde gode forsøg. Mighty Bulls pres gav resultat efter fem minutter, hvor Jonathan Brinkmann sendte en pasning til Magnus Carlsen som sikkert sendte pucken ind bag Ville Kolppanen i hjemmeholdets mål. Minuttet senere, trak Magnus Poulsen en udvisning for Interference. I samme sekund som Mighty Bulls blev fuldtallige, udlignede Tim Daly på Mathias Røndbjergs pasning.

Midt i perioden, fik Mighty Bulls en powerplay mulighed. Efter et minuts powerplay, fik Rungsteds Andre Pison to minutter for Slashing, og Rødovre i spil fem mod tre. ”Tyrene” fik ikke scoret i overtalssituationen, da der manglede kvalitet i afslutningerne.

Da der resterede fire minutter af første periode, kom Rødovre på 1-2 da Brinkmann igen fandt Magnus Carlsen. Rødovre fortsatte presset, og Magnus Povlsen sendte et slagskud på stolpen, Julius Persson opfangede pucken, som han sendte videre til Julius Lundgreen, som øgede til 1-3.

En fortjent føring til Rødovre som havde tingene under kontrol, og kunne gå i omklædningsrummet med en ekstra tro.

Massivt Rungsted pres i anden periode.

Et minut inde i anden periode, måtte Lasse Carlsen en tur i straffeboksen. Rungsted fik sat et godt powerplay op, med flere kvalificerede afslutninger, hvor William Rørth præsterede gode redninger.

Hjemmeholdet lagde et hårdt pres i Rødovres zone, og var tæt på, med et forsøg på stolpen. Rødovre tager en Time Out midt i perioden, som et resultat af det massive Rungsted pres, hvor ”Tyrene” havde svært ved, at få flyttet spillet ud af egen zone.

Rungsted fik resultat af deres pres, da der var spillet elleve minutter af anden periode, da Magnus Olsson sendte pucken forbi William Rørth. Pucken var lige smidt efter scoringen, da det blev 3-3 på et slagskud fra Tim Daly.

Efter scoringen, fik Julius Persson to minutter for Tripping, og Rødovre var fortsat presset.

Rungsteds massive overtag, resulterede i en scoring af Marcus Olsson til 4-3, i en situation hvor William Rørths udsyn var dækket.

Der blev vendt fuldstændig rundt på kampen i anden periode, hvor Rungsted dominerede. Kun storspil af William Rørth i Rødovres mål, forhindrede en større føring til hjemmeholdet.

Fejl i egen zone afgjorde kampen.

Rødovre trak en udvisning i starten af tredje periode, da Oliver Dame-Malk fik to minutter for Hooking. Rungsted fik ikke scoret i powerplay, men kom på 5-3 da Brendan Harms i egen zone, lagde en tværpasning til Rungsteds Daniel Madsen, som i fri position havde let ved, at passerer William Rørth. En trist start på perioden for Mighty Bulls.

Rødovre kom bedre med i spillet uden at sætte Ville Kolppanen i Rungsteds mål, på de store prøver. Med tre minutter tilbage af tredje periode, erstatter Rødovre William Rørth med en markspiller, og spiller seks mod fem. Rødovre lagde pres i Rungsteds zone i slutfasen, men uden resultat. Kampen sluttede med lidt tumult, hvor dommerne havde travlt med, at skille spillerne ad.

En underholdende ishockeykamp, hvor Rødovre spillede en stor første periode, men kom forfærdeligt i gang i anden periode, hvor Rungsted var totalt spilstyrende.

Mighty Bulls næste kamp.

Tirsdag den 5. oktober kl. 18:00 mod Odense Bulldogs i Rødovre Centrum Arena.