Mighty Bulls tabte med tenniscifre til SønderjyskE

John Muse havde en travl aften i Frøs Arena, med seks mål imod og 32 redninger. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Rødovre Mighty Bulls, at bryde den negative stime af nederlag i kampen mod SønderjyskE. Efter en godkendt første periode, stod der SønderjyskE på de to sidste perioder, hvor Mighty Bulls var langt fra at komme i nærheden af en scoring. Rødovre har fået kærligheden at føle i denne sæson, og må erkende, at der endnu er et skridt op til rækkens bedste mandskaber.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 04:34 Brady Vail, Rødovre (Hooking) 10:26 Andreas Holzmann, SønderjyskE (Cross-Checking) 17:52 Mikkel Binou Jensen, SønderjyskE (Tripping) 18:15 Brendn Harms, Rødovre (Tripping) 42:19 Jeppe Müller, SønderjyskE (Boarding) 42:19 Jeppe Müller, SønderjyskE (Game Misconduct Penalty) 48:52 Brady Vail, Rødovre (5 min. Illegal Checking to the head) 48:52 Brady Vail, Rødovre (2 min. Illegal Checking to the head) 48:52 Brady Vail, Rødovre (25 min. Match Penalty) 48:52 Ryan Lowney, Rødovre (2 min. Roughing) 48:52 Ryan Lowney, Rødovre (10 min. Other Offences) 48:52 Mikkel Binou Jensen, SønderjyskE (Roughing) 48:52 Oliver Gatz Nielsen, SønderjyskE (Roughing) 54:12 Oliver Dame-Malka, Rødovre (Kneeing) 57:07 William Boysen, SønderjyskE (Slashing)

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Esbjerg Energy, uden de to svensker Jonatan Nielsen og Julius Persson.

John Muse starter i Rødovres mål.

SønderjyskE bedst i første periode.

En lige åbning på kampen, hvor spillet bølgede frem og tilbage, uden kvalificerede afslutninger. Kampens første udvisning trak Rødovres Brad Vail for Hooking.

SønderjyskE fik sat et godt powerplay op, og efter flere gode afslutninger, kunne Mathieu Foget lægge pucken ind bag John Muse. Efter scoringen fik hjemmeholdet lagt et tungt pres i Rødovres zone.

Midt i perioden fik Andreas Holzmann to minutter for Cross-Checking, og Rødovre i overtal. ”Tyrene” fik ikke spillet sig frem til afslutninger i sit powerplay. Bedste forsøg havde SønderjyskEs Steffen Frank, med en afslutning på stolpen.

To minutter inden periodepausen, fik Rødovre en ny overtals mulighed, hjemmeholdets Mikkel B. Jensen måtte en tur i straffeboksen. Efter 30 sekunders powerplay, fik Brendan Harms to minutter, og spil fire mod fire. Ingen af holdene formåede at spille sig frem til afgørende afslutninger, så de to hold kunne gå til pause med en fortjent 1-0 føring til SønderjyskE.

En underholdende første periode, hvor SønderjyskE var mest i puckbesiddelse, og tilspillede sig flere gode muligheder.

Chok start for RMB i anden periode.

Værst tænkelige start for Rødovre i anden periode. Efter blot 15 sekunder blev det 2-0, på William Boysens scoring i powerplay.

SønderjyskE havde fortsat initiativet, og Mighty Bulls havde svært ved, at flytte spillet ud af egen zone. SønderjyskE skabte meget trafik foran John Muse, som havde en travl periode.

Hjemmeholdets Mikkel Binou Jensen udnyttede en uprovokeret fejl i Rødovres zone, og alene med John Muse blev det 3-0, hvor der resterer otte minutter af anden periode.

Et minut inden periodepausen, havde Brady Vail Rødovres første og eneste chance i anden periode, men Vails afslutning, sad i maven på Patrick Galbraith.

En anden periode med total SønderjyskE dominans, og kun godt spil af John Muse i Rødovres mål gjorde, at det kun blev til to SønderjyskE scoringer i anden periode.

Dramatisk tredje periode.

Rødovre lagde et tungt pres fra starten af tredje periode, men manglede skarpheden i afslutningerne.

SønderjyskEs Jeppe Müller tacklede Marco Illemann voldsomt ved banden, to minutter inde i perioden. Illemann blev liggende på isen og måtte hjælpes fra banen. Jeppe Müller fik en ”badebillet” og fem minutters powerplay til Rødovre.

SønderjyskE klarede frisag i undertal, uden at være presset. Da hjemmeholdet igen blev fuldtallige, blev det 4-0 på et slagskud fra Mathieu Foget, otte minutter inde i tredje periode.

Umiddelbart efter scoringen satte Brady Vail en hård tackling på Sønderjyskes Anders Biel, og det skabte en del slåskampe, og meget dramatik.

Der opstod et længere ophold i spillet, da dommerne skulle se hændelserne på video, hvorefter flere spillere fra hvert hold måtte tage plads i straffeboksen. Brady Vail blev sendt i bad, og SønderjyskE i fem minutters overtal.

SønderjyskE kom foran 5-0 på et slagskud fra Rasmus Lyø, og tyve sekunder senere, blev det 6-0 på Martin Eskildsens scoring.

Endnu en udvisning til Rødovre, hvor Oliver Dame-Malka fik to minutter for Kneeing. Ingen SønderjyskE scoring i dette powerplay.

Med tre minutter tilbage, fik Rødovre en overtals situation, men kom ikke i nærheden af en scoring. En hektisk tredje periode, med tre scoringer til hjemmeholdet, og en lang række udvisninger.

Rødovre Mighty Bulls næste kamp.

Torsdag den 4. november kl. 20:15 mod Herning Blue Fox i Rødovre Centrum Arena.