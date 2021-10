Mighty Bulls løb ind i nyt nederlag

Brendan Harms reducerede til 2-3 på slagskud, og skabte nyt håb for RMB. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mighty Bulls har fået en skuffende start på sæsonen i Metalligaen, og der var ingen resultatmæssig fremgang at spore, da det blev til et klart nederlag til Aalborg Pirates i Gigantium, lørdag eftermiddag.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 09:33 Patrick Bjorkstrand, Aalborg (Elbowing) 13:32 Brendan Harms, Rødovre (Cross-Checking) 16:13 Lasse L. Carlsen, Rødovre (Interference) 19:32 Magnus Povlsen, Rødovre (Holding) 20:04 Julian Jakobsen, Aalborg (High Sticking) 24:51 Magnus Povlsen, Rødovre (Hooking) 27:08 Oliver Dame-Malka, Rødovre (Cross-Checking) 27:08 Charlie Curti, Aalborg (Cross-Checking) 27:08 Charlie Curti, Aalborg (Roughing) 33:11 Oliver Dame-Malka, Rødovre (20 minutter for Game Misconduct Penalty) 33:11 Oliver Dame-Malka, Rødovre (5 minutter for Cross-Checking) 44:00 Victor Panelin-Borg, Aalborg (Cross-Checking) 49:03 Julian Jakobsen, Aalborg (Slashing) 52:57 Magnus Povlsen, Rødovre (Holding) 55:16 Lasse Bo Knudsen, Aalborg (Hooking) 55:16 Lasse Bo Knudsen, Aalborg (Abuse of Official)

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Aalborg Pirates uden Jonatan Nielsen, Marco Illemann og Oliver Kjær. John Muse starter i Rødovres mål.

Aalborg lagde ud med en stor mulighed, da Pierre-Oliver Morin blev spillet fri, men John Muse var på plads. Kort efter fik Jesper Horsted en god mulighed, men fik ikke nok træf på pucken.

Midt i perioden fik Aalborgs Patrick Bjorkstrand to minutter for Elbowing. Mighty Bulls fik ikke spillet sig frem til en afslutnings muligheder i overtalsspillet.

Seks minutter inden pausen, opstod der tumult ved Rødovres mål, og det endte med en udvisning til Brendan Harms for Cross-Checking.

Aalborg lykkedes bedre med deres powerplay, hvor Patrick Bjorkstrand bragte nordjyderne foran. Spillet var lige sat i gang efter scoringen, da John Muse igen måtte pille pucken ud af målet, sat ind af Martin Højbjerg.

Så måtte Lasse L. Carlsen en tur i straffeboksen for Interference, og det så svært ud for Rødovre. Carlsen var netop kommet på isen igen, da han blev afløst af Magnus Povlsen for Holding. Aalborg var skarpe i overtalsspillet, og øgede til 3-0 på Jeppe Jul Krogsgaards scoring.

Rødovre kom fint fra start, og spillede kontrolleret de første ti minutter. Efter Aalborgs første scoring, bredte frustrationen sig hos Rødovrespillerne, hvor udvisningerne ødelagde rytmen, og hjemmeholdet fik lagt et konstant pres.

Aalborgs Julian Jakobsen måtte en tur i straffeboksen, da der spillet fire sekunder af anden periode. Rødovre spillede et godkendt powerplay, med flere gode afslutninger, men det lykkedes ikke at passerer Georg Sørensen i Aalborg målet. Hjemmeholdet var lige blevet fuldtallige, da Johan Lundgreen havde en godt forsøg der blev pareret af Georg Sørensen. Nicklas Carlsen fulgte op, og sendte riposten i mål til 1-3. En god start for Mighty Bulls i anden periode.Magnus Povlsen trak endnu en udvisning for Hooking, og han fik selskab af Oliver Dame-Malka for Cross-Checking.

Aalborgs Charlie Curti fik 2+2 minutter, og ny powerplay mulighed til Mighty Bulls. Der blev leveret et fint powerplay, som endte med, at Ryan Lowney sendte en pasning til Brendan Harms, som kvitterede med et slagskud til stillingen 3-2, hvor der var spillet otte minutter i anden periode. En fin åbning af Mighty Bulls på anden periode.

Efter Rødovres reducering, tog Aalborg en Time Out. Efter Time Outen fik hjemmeholdet flyttet spillet op i Rødovres zone, hvor John Muse leverede flere gode redninger.

I tiden 33:11 fik Oliver Dame-Malka en badebillet for Game Misconduct/Cross-Checking, og Mighty Bulls spiller fem minutter i undertal.

Aalborg kom hurtigt foran 4-2 på Martin Højbjergs scoring, og Rødovre måtte fortsat spille fire minutter i undertal. Mighty Bulls leverede et dejligt aggressivt boksplay, og holdt Aalborg fra at scorer yderligere.

Aalborg er mest på pucken fra starten af tredje periode, afbrudt af enkelte RMB kontraer, uden at der sker noget nævneværdigt, foran de to mål. Fire minutter inde i perioden får Mighty Bulls en ny overtalssituation. Enkelte afslutninger fra Julius Persson blev det til, i et rodet powerplay. Julian Jakobsen trak Aalborgs næste udvisning, og et nyt overtalsspil. Det lykkedes ikke for Rødovre at spille sig til muligheder, overfor hjemmeholdets fornuftige defensiv.

Da Rødovre var klar til at lægge pres på hjemmeholdet i slutfasen, trak Magnus Povlsen sin tredje udvisning hvor der resterede syv minutter. Da Rødovre igen var fuldtallige, fik Aalborgs Lasse Bo Knudsen 2+2 minutter for Hooking og brok, og dermed en god Rødovre mulighed.

Med to minutter tilbage, erstatter Rødovre John Muse med en markspiller, og spiller seks mod fire. Johan Lundgren mister pucken tæt ved banden, og Jeppe Jul Korsgaard kan sende gummiskiven ned i det tomme Rødovremål.

Med et minut tilbage af tredjeperiode, tager Mighty Bulls Time Out, og fortsætter med spil seks mod fem, men Rødovre manglede troen på, at det lykkes.

En kamp hvor Mighty Bulls i perioder fik viste spil med høj energi, fik flyttet pucken godt rundt, og havde mulighederne, men får ikke slået til.

De mange unødvendige udvisninger ødelægger rytmen, og frustrationen breder sig. Det er skidt, når man føler at man har været godt med, og modstanderen så får glæde af elementære fejl.

Mighty Bulls næste kamp:

Fredag den 15. oktober kl. 20:15 mod Herlev Eagles i Rødovre Centrum Arena.