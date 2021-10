Majas liv blev vendt på hovedet, da hun opdagede en knude i brystet

26-årige Maja Anker fik konstateret brystkræft i 2017. I dag, fire år senere, er hun kræftfri. Foto: Brian Poulsen

lyserød lørdag Som 21-årig havde Maja Anker styr på livet. Hun var i gang med en uddannelse, havde drømme for fremtiden og skænkede ikke brystkræft en tanke. Det blev der lavet om på en forårsdag i 2017. I dag er hun kræftfri, men sygdommen har efterladt ar på både krop og sjæl.

Den skulle ikke være der. Den lille knude i brystet, men det var den. I april måned 2017 havde den dengang 21-årige Maja Anker lige været ude og spille en tenniskamp med sin kæreste, da hun tilfældigt mærkede noget, der føltes unaturligt i det ene bryst.

Som seksårig mistede Maja sin mor til brystkræft, så selvom brystkræft på ingen måde var ukendt for hende, tænkte hun ikke, at det kunne være selvsamme sygdom, der nu ville hende det ondt.

Hun havde nemlig helt styr på fakta. Risikoen for brystkræft stiger med alderen, og det er meget sjældent, at kvinder under 30 år får sygdommen. Faktisk er 80 procent af de kvinder, der får brystkræft over 50 år, så den lille knude i brystet kunne jo ikke være kræft. Maja var jo kun 21 år og lige begyndt på voksenlivet.

”Jeg var ikke opmærksom på, at det var noget, jeg skulle være opmærksom på som 21-årig. Jeg tænkte faktisk, at det nok ville gå over af sig selv. Min kæreste holdt heldigvis fast og insisterede på, at jeg skulle få det tjekket,” fortæller Maja Anker om den lille knude.

14 dage senere startede hun på kemobehandling og måtte droppe ud af sit studie.

”Jeg måtte faktisk lægge hele mit liv om,” fortæller Maja, der herefter kæmpede mod sygdommen i fire år. En kamp som hun vandt, men en kamp som bogstavelig talt har efterladt ar på både krop og sjæl.

”Det gik først op for mig, at jeg var syg, da jeg begyndte på kemobehandlingerne. Jeg følte mig ikke syg, men det blev jeg. Min krop blev så ødelagt af behandlingerne, og det er først nu, efter fire års kamp, at jeg føler mig klar, og ovenpå, til at fortælle min historie,” fortæller Maja Anker, der undervejs i behandlingsforløbet besluttede at få fjernet begge sine bryster.

”Det var en mulighed, jeg godt kunne have sagt nej til, men reelt set var det alligevel ikke en mulighed at beholde brysterne. Der er større chance for, at kræften vender tilbage, hvis jeg havde beholdt dem, så valget var egentlig nemt nok, selvom det bestemt ikke er sjovt at være i starten af 20’erne, og skulle have fjernet begge sine bryster,” fortæller Maja, der efterfølgende har fået genskabt sine bryster.

”Jeg har voldsomt mange ar efter operationerne, så det er noget, jeg bliver mindet om, men i dag er jeg kræftfri, og det er det vigtigste,” siger Maja.

Fejrer alle bryster

I dag er Maja Anker 26 år og studerer marketing og kommunikationsdesign. Hun bor i Rødovre med samme kæreste, der insisterende på, at hun gik til lægen, og i fritiden arbejder hun på Damhustorvet hos Folkehuset &kaffe.

Kaffebaren på torvet har for vane at sætte fokus på emner, der rammer tidsånden og indehaver Simon Taylor bakkede derfor også 100 procent op om idéen, da Maja forhørte sig om ikke Folkehuset &kaffe skulle sætte fokus på kræftsagen i forbindelse med ’Lyserød Lørdag’.

”Simon kunne godt se de gode idéer blive til virkelighed, og jeg er glad for at der bliver støttet op om projektet,” fortæller Maja, der sammen med resten af holdet på Damhustorvet inviterer til fest, fællesløb og kulørte drinks i den gode sags tjeneste på lørdag.

”For mig er det hjerteblod, og det er også en af årsagerne til, at jeg deler min historie. Jeg har ikke tidligere været klar til at stille mig frem, men kvinder skal oplyses endnu mere, så de ved, hvad de skal holde øje med,” siger Maja, der håber, at mange vil kigge forbi Folkehuset og &kaffe på lørdag, hvor der er rig mulighed for at støtte kræftsagen økonomisk.

Bryster som plakatkunst

På lørdag vil kaffebaren male hele Damhustorvet lyserød i den gode sags tjeneste. Fra klokken 12 inviteres alle til at deltage i et ’Pink Run N’ Walk’, som er et indsamlingsløb rundt om Damhussøen og Damhusengen.

Alle kan deltage, og målet er at få flere hundrede deltagere til at løbe eller gå turen. Som virksomhed eller privatperson kan man støtte med enten 10 kroner per deltager, der kommer tilbage efter turen og forbi målstregen eller støtte med 100 kroner per deltager, der klarer turen under 30 minutter.

Når pulsen er faldet ned, fortsætter festen på kaffebaren med live-musik og gode tilbud i baren. En anden sjov gimmick er, at lokale kvinders brystpartier vil være udstillet som et kunstværk i collageform.

”Jeg synes ikke, det er grænseoverskridende, og jeg er glade for, at mange kvinder anonymt har deltaget. Vi har alle bryster og ingen har noget at skamme sig over. Vi er alle forskellige og kunstværket er endnu en måde at sætte fokus på kræftsagen,” siger Maja om kunstværket, der på dagen vil blive bortauktioneret væk.

”Vi har også lavet små plakater af collagen, som kan købes på dagen for 50 kroner. Pengene går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse,” fortæller Maja, der naturligvis håber, at dagens mange aktiviteter resulterer i, at Folkehuset &kaffe kan sende et stort beløb videre til Kræftens Bekæmpelse.

”Jeg ved, på egen krop, hvor vigtigt det er med information til kvinder om brystkræft, og på sigt er mit håb, ude i fremtiden, at forskningen kommer så langt, at man måske kan spise en pille og undgå at få brystkræft.”