Magnus Sundquist: En ære at vende hjem til Mighty Bulls igen

Smilet er stort hos både Magnus Sundquist og RMBs sportschef Jørgen Illemann ovenpå ansættelsen af Magnus Sundquist. Foto: Brian Poulsen

Trænerskifte Den svenske træner Magnus Sundquist er tilbage i Rødovre Mighty Bulls. Efter godt ti år i forskellige klubber krydser Sundquists og Mighty Bulls veje atter hinanden. Begge parter kalder ansættelsen for en win-win.

Af Michael Hansen

Rødovre Mighty Bulls fandt hurtigt en ny cheftræner, efter Thor Dresler tidligere på dagen blev fyret ovenpå den seneste tids dårlige sportslige resultater. Valget faldt på Magnus Sundquist, og han ser frem til at vende tilbage til Rødovre og er klar til omgående at tage imod udfordringen med at løfte holdet ud af krisen.

“Jeg har selvfølgelig fulgt Mighty Bulls meget tæt, siden jeg flyttede herfra. Jeg har jo også mine to børn her i Rødovre, så det er blevet til mange ture frem og tilbage til Rødovre gennem de sidste mange år, selvom jeg har arbejdet i andre lande,” fortæller han i en pressemeddelelse på mightybulls,dk

Kender klubben.

Det er ingen hemmelighed, at Magnus Sundquist kender til de dyder, der skal til for at få succes i Rødovre. Han kalder det en nem beslutning at sige ja til Mighty Bulls.

“Ved første samtale var Jørgen Illemann meget ærlig og åben omkring situationen, og hvad klubben ønskede af mig. Så da jeg fik spørgsmålet, om jeg kunne tænke mig at komme tilbage, var det egentlig en ret hurtigt og enkel beslutning for mig. Dels fordi jeg elsker Rødovre, dels fordi jobbet og kulturen i klubben er spændende, og så har jeg en stor tro på, at jeg kan flytte holdet til en højere placering med det spillermateriale og det potentiale, som jeg ser, der er i det hold ,vi har nu.”

Det er en træner med et spændende og interessant CV, der kommer til Rødovre, og den nye træner ser da også masser af muligheder for at Rødovre-holdet hurtigt kan løfte sig ud af den spillemæssige suppedas og kedelige bundplacering i tabellen.

“Jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang med at arbejde med holdet senere i dag. Med godt arbejde, en god plan, tålmodighed, en realistisk målsætning, og ikke mindst opbakning fra alle fronter med fans, sponsorer, frivillige, RSIK og alle andre i og omkring klubben, er jeg sikker på, at vi forhåbentlig kan bringe Rødovre tilbage i top-4 over de kommende år, men det kræver hårdt arbejde fra os alle, uddyber Magnus Sundquist”

Win win og stolthed

Det er ikke kun Magnus Sundquist, der er meget glad for at være tilbage hos Rødovre Mighty Bulls. Følelsen og glæden er gengældt hos sportschef Jørgen Illemann, som mellem linjerne kalder ansættelsen for et scoop.

“Vi er meget stolte over at kunne få Magnus tilbage til Rødovre med det CV, som han vender tilbage med. Samtidig var vi også tilsmilet af ”heldet” med, at Magnus netop blev ledig lige nu, i den situation vi var i, hvor vi følte os nødsaget til at skifte ud på cheftrænerposten. Heldet var også med os, forstået på den måde, at Magnus ønskede at være tæt på hans kæreste og hans børn i henholdsvis Tingsryd og Rødovre,” udtaler sportschef Jørgen Illemann på klubbens hjemmeside og fortsætter:

“Jeg ved, at Magnus havde tilbud fra højere ligaer i Europa, men på adresser, som var væsentligt længere væk og krævede væsentlig længere rejsetid for ham og hans familie, end tilfældet er her i Rødovre. På den måde var det jo en win-win situation for begge parter.”

Magnus Sundquist debuterer som træner allerede senere i dag, mens første kamp i spidsen for Rødovre Mighty Bulls bliver ved 60 års jubilæumskampen mod Frederikshavn på lørdag.