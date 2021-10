Liberal Alliance har ingen kandidater

Liberal Alliance får ikke en plads i Kommunalbestyrelsen efter valget til november. Og det er der en helt simpel årsag til. Partiet har ingen kandidater og stiller derfor ikke op. Foto: Arkiv

kv21 Lokalt har Liberal Alliance oplevet stor medlemsfremgang siden sidste kommunalvalg, men mangel på kandidater betyder, at partiet ikke stiller op til november.

Af Christian Valsted

Liberal Alliance kæmper for lavere skat, mere frihed, mindre bureaukrati og højere vækst, men lokalt er der ingen kandidater til at kæmpe for mærkesagerne.

Det liberalistiske parti stiller ikke op til kommunalvalget i Rødovre, til trods for en større medlemsfremgang efter seneste kommunalvalg i 2017.

Ved de seneste to valg har partiets spidskandidat heddet Erik ’Ricco’ Hansen. Han havde gerne taget en omgang mere i den lokalpolitiske arena, men har ikke overskuddet til valgkamp og det eventuelle politisk arbejde efter et valg.

Hårdt ramt af corona

Fravalget skyldes ikke manglende lyst, men i stedet at Erik Hansen har været hårdt ramt af COVID-19.

“Det kniber med kræfterne, og de resterende kræfter skal bruges på andet end politik – desværre,” siger Erik Hansen.

I lokalforeningen er der ingen andre kandidater der står på spring og derfor har partiet besluttet ikke at stille op til kommunalvalget.

”Så af så simpel en årsag som mangel på kandidater, kommer Liberal Alliance ikke på stemmesedlen til november. Det er vores håb, at andre borgerlige partier vil kæmpe for en reduktion i den sædvanlige socialistiske tilgang med, at “vi sætter bare skatten op” – så går det alt sammen, og vi kan alt,” slutter Erik ’Rico’ Hansen.