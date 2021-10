Kommunen siger farvel til de blå overtrækssko

Close up on feet of unknown person wearing overshoes - Blue medical shoe covers for protection on floor in hospital - Medical antibacterial plastic disposable pull on slippers hygiene standard

Blå futter, medicinbægre og engangsflasker spiller hovedroller i Rødovre Kommunes strategi, der skal nedbringe forbruget af engangsplast Foto: SignElements

plastik Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny plaststrategi, der med helt konkrete tiltag skal være med til at reducere kommunens brug af engangsplast væsentligt.

Af Christian Valsted

Det kræver handling og en lang række grønne tiltag, hvis Rødovre Kommune i 2050 skal være klima-neutrale. Tirsdag aften viste Kommunalbestyrelsen imidlertid, at det ikke kun er tomme ord, men at kommune at klar til at gå forrest i kampen for klimaet.

På Kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften godkendte lokalpolitikere en ny plaststrategi, der skal være medvirkende til at reducere forbruget af engangsplast.

Kommunen har allerede, som følge af plaststrategien, kigget på medarbejdernes eget forbrug af engangsflasker af plastik til vand. Det har ført til et stop af salget af plastflasker i kantinerne på Rådhuset og Teknisk Forvaltning.

Slut med blå futter

Og hvis du har børn i kommunens daginstitutioner eller er bosat på en af kommunens plejehjem, hvor du modtaget medicin, vil du inden længe opdage nye tiltag, som Rødovre Kommune sætter i værk, som led i at nedbringe forbruget af engangsplast.

I daginstitutionerne drejer det sig om de klassiske blå ”futter”, altså de overtrækssko, som mor og far tager uden over skoene i daginstitutioner. Overtræksskoene fylder godt i plastik-regnskabet, og institutionerne bruger årligt 6.000 af de blå sko. Derfor bliver futterne helt afskaffet. I institutionerne vil det betyde, at der kommer skofri-zoner med mulighed for låne-hjemmesko som erstatning for futterne.

Desuden bliver der på to plejehjem forsøgsordninger, der skal mindske forbruget af engangsplastik. Eksempelvis bruger de kommunale plejehjem mere end 57.000 medicinbægre af plastik om året. De bliver fremover erstattet af bægre af pap eller glas. Der kommer også fokus på de over 31.000 plastikbakker med låg, som plejehjemmenes køkkener og cafeer bruger til take away hvert år.

Forrest i kampen

Ambitionen er at gå forrest i kampen mod plastikaffald, og det er et initiativ, der glæder Rødovres borgmester, Britt Jensen.

”Det er vigtigt, at vi som kommune gør, hvad vi kan for at reducere vores eget forbrug, og at vi er et godt eksempel for både vores borgere og virksomheder. Jeg håber, at vi med Plaststrategien kan være med til, at alle tænker lidt mere over deres eget forbrug af plastik i hverdagen,” udtaler borgmesteren i en pressemeddelelse.

Forsøgsordninger og indsatserne vil blive igangsat hurtigst muligt.