Kan man være miljørigtig og samtidig sætte valgplakater op?

Venstres kommunalvalgskandidat Lasse Stensby Baasch mener, at den grønne omstilling fylder så meget på den politiske dagsordenen, at Rødovres lygtepæle ikke skal plastres til med valgplakater. Partiet vil derfor ikke gøre brug af plakater i valgkampen. Foto: Arkiv

læserbrev Det er dobbeltmoralsk med valgplakater i lygtepæle, lyder det fra Venstre-kandidaten Lasse Stensby Baasch.

Af Lasse Stensby Baasch, kandidat til kommunalvalget for Venstre

Den 23. oktober kl. 12 starter det omrejsende cirkus af politikere, som udrustet med stiger, trailere, kraner, tonsvis af plastikplakater og plastikstrips og spidse albuer kæmper om de “bedste” lygtepæle i byen. Men behøver det være sådan? og er det til glæde eller irritation for Rødovres borgere?

Venstre Rødovre har i årets kommunalvalgkamp valgt IKKE at hænge valgplakater op i gadebilledet. Den grønne omstilling fylder meget på vores politiske dagsorden, og vi ønsker at gå forrest. Det kan vi kun gøre, ved at sætte handling bag vores ord, og det betyder, at du til kommunalvalget 2021 ikke kommer til at se plakater fra Venstres kandidater i Rødovres lygtepæle og træer. Vi synes nemlig, det er dobbeltmoralsk at prædike grøn omstilling, uden selv at ændre adfærd. Og jo, Venstre kommer til at have pjecer og balloner i valgkampen. Men vi skal starte et sted!

Det samlede CO2-aftryk er estimeret til at være 1,5 kg pr. valgplakat (Politiken, 21. maj 2019). Det lyder måske ikke af meget, men når man tænker på, at der til sidste kommunal- og regionsrådvalg i 2017 var knap 11.000 kandidater (hhv. 9.556 og 1.386 kandidater til KV og RV ifølge Danmarks Statistik), så løber det op, selv hvis hver kandidat blot får trykt et par hundrede plakater. Laver man regnestykket med 300 valgplakater pr. kandidat, bliver det 3,3 mio. valgplakater, svarende til knap 5 mio. kg CO2.

I regnestykket er ikke engang medtaget alle plakater fra partierne, men heller ikke de plakater der – trods alt – bliver genbrugt. Selvom der er visse usikkerheder forbundet med tallene er der ingen tvivl om, at det er store og helt unødvendige mængder af CO2 der udledes, på grund af valgplakater. Og hertil kommer 6,6 mio. plastikstrips og de uhyrlige summer kandidater og partier bruger på valgplakater.

Ikke rimeligt at borgerne skal betale

Vi har talt med rigtig mange borgere, som ikke nødvendigvis er enige med Venstre på alle politikområder, men som synes at valgplakater skæmmer bybilledet – og ærlig talt er det er en ”øjebæ” at plastre byen til.

Kommunalbestyrelsen i Rødovre har besluttet, at det skal være kommunens opgave at pille samtlige valgplakater ned. Det er en god idé at få dem hurtigt ned, men det er ikke rimeligt, at det er kommunen – og altså borgerne i Rødovre – der står med regningen. Den regning kommer Venstre i Rødovre i sagens natur ikke til at gøre større. Vi har ingen valgplakater der skal tages ned.

Indtil videre har Det Radikale Venstre – som det eneste parti – fulgt Venstres opfordring om at droppe valgplakaterne og det skal de have ros for. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at ikke flere partier er med, men vi tror og håber på, at Rødovres borgere værdsætter initiativet og at vi er med til at starte en bevægelse.