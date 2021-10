Kæmpede sig til medalje i Albanien

Den Team Rødovre-støttede taekwondo-kæmper Tobias Hyttel slog fra sig til Albanien Open og kunne rejse hjem med en bronzemedalje. Foto: Privat

Af Christian Valsted

I forrige uge modtog 19-årige Tobias Hyttel, som den første eliteatlet i denne sæson, støtte fra Team Rødovre, da han på Rødovregaard fik overrakt en check på 75.000 kroner. Og i weekenden kvitterede han for tilliden, da han ved Albanien Open kæmpede sig til en bronzemedalje.

Stævnet var et såkaldt G1-stævne, hvilket betyder at det er et stort internationalt stævne med næsthøjeste rang.

Tobias Hyttel kæmpede i -63 kg vægtklassen i det stærkt besatte stævne, hvor han i første kamp besejrede en taekwondo-kæmper fra Italien med 11-3.

Herefter vandt han over en kæmper fra Tyskland med 5-0, inden han i kvartfinalen vandt over en kæmper fra Grækenland med 11-1.

I semifinalen skulle Tobias Hyttel op imod en fransk-atlet, der tidligere havde vundet bronze ved EM i -63 kilo-vægtklassen. Det blev en tæt semifinale, hvor franskmanden til sidst trak det længste strå med en sejr på 8-7.

”Tobias tog nogle chancer og tabte desværre semifinalen, men han kom hjem med en flot og fortjent bronzemedalje,” fortæller træner Tarik A. Setta.

Vil sparke sig til OL

Efter stævnet i Albanien rejste Tobias direkte videre til Kroatien, hvor han skal være på træningslejr i en måned.

”På to sæsoner er jeg gået fra en placering som cirka nummer 500 på verdensranglisten til nummer 55 i dag. Det er ok, men i 2022 skal jeg op i top 32, der giver adgang til Grand Prix, der er de helt store stævner. Det er en klar kortsigtet målsætning og et led i bestræbelserne på at samle erfaring frem mod OL i Paris i 2024,” udtalte Tobias Hyttel i sidste uges udgave af Lokal Nyt.