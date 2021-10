Internt opgør bag pizza-knivstik

En 47-årig mand blev mandag varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, da han søndag eftermiddag stak en 54-årig bekendt i halsen på et pizzaria ved Islev Station. Foto: Presse-fotos.dk

politi I søndags opstod der tumult ved Roberto’s Pizzeria på Slotsherrensvej. Det endte med, at en 54-årig blev stukket i halsen af en 47-årig bekendt. Den 47-årige blev kort efter anholdt og sigtet for grov vold.

Af Michael Hansen

Søndag eftermiddag blev en 54-årig mand ,ifølge BT’s oplysninger, stukket med kniv ved Roberto´s Pizzeria, der ligger tæt på Islev Station. Den sårede mand blev stukket i halsen på pizzariaet, inden han kæmpede sig ud på Slotherrensvej, hvor han faldt om. I forbindelse med efterforskningen lukkede Københavns Politi kortvarigt Slotherrensvej for at sikre spor.

Allerede tidligt i forløbet gik politiet ud og fortalte, at de havde en idé om, hvem gerningsmanden. Den formodning holdt stik, da de cirka halvanden time efter anholdt en 47-årig mand på en adresse i Rødovre.

Både den anholdte og offeret har østeuropæisk baggrund. De har en fælles relation til hinanden, og derfor bunder motivet i nogle personlige uoverensstemmelser på den ene eller anden måde.

”Det er noget internt,” siger Espen Godiksen til BT, der er central efterforskningsleder i Københavns Politi

Offeret blev kørt med politieskorté til Rigshospitalet og er ved bevidsthed.

Politiet sigter den 47-årige mand for grov vold, og han blev mandag fremstillet i dommervagten på Frederiksberg, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.