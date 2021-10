Ingen kamp om de gode lygtepæle

En af de politiske varme kartofler er, om valgplakater skal være en del af bybilledet. Socialdemokratiet, SF og De Konservative var blandt andet nogle af dem, der var på gaden for at hænge valgplakater op i lørdags. Foto: Michael Hansen

Valgkamp I lørdags gik startskuddet til, at partierne måtte plastre lygtepælene til med valgplakater for at skabe opmærksomhed om det kommende kommunalvalg. Men ikke alt var som det plejede at være.

Af Michael Hansen

Normalt kræver det spidse albuer og hurtige stigefærdigheder at sikre sig de gode pladser i lygtepælene, inden konkurrenterne hapser dem for snuden af en. Men de kaotiske scener var ikke tilfældet i lørdags, hvor det i stedet foregik stille og fredeligt. Det eneste, som skabte en lille smule udfordringer for partisoldaterne, var de regnhilsner som vejrguderne sendte afsted.

Grunden til, at kampen om de gode lygtepæle aldrig rigtig blev en kamp, skyldes, at en del partier slet ikke hænger valgplakater op, fordi de udelader meget CO 2 . Et af de partier, der alligevel var ude og hænge valgplakater op, var Socialdemokratiet. De skulle dog kun hænge Britt Jensen op.

”Vi hænger kun valgplakater med Britt Jensen op i dag, fordi det er første gang, at hun er vores spidskandidat, så derfor vil gerne sprede budskabet om, at hun skal være vores borgmester. Og så skaber det ligeledes opmærksomhed om, at kommunalvalget er kommet til byen,” fortæller Anna Kirkegaard, som er kampagneansvarlig for Socialdemokratiet.

Plakat ja eller nej

Et af de springende punkter op til det her kommunalvalg har været, om partierne skal hænge valgplakater op. Lokalt har Venstre og De Radikale valgt at sige nej til at lade valgplakaterne stryge til tops.

Anna Kirkegaard forstår godt argumentet om, at valgplakaterne er dårlige for miljøet, men hun synes samtidig, at debatten om valgplakater eller ej skal hænges op, har taget overhånd.

”Vores valgplakater er de mest miljørigtige alternativer, og vi genbruger også dem, som kan genbruges til de kommende valg. Man kan lidt kækt sige, at vi vælger at gøre mere for klimaet over fire år, og med den tankegang, rykker en smule valgplakater ikke i det store billede,” uddyber hun omkring, hvorfor hun, og partiapparatet var ude og sætte valgplakater op.

Danmark er et af de eneste lande, hvor man skilter med, at valget kommer til byen i form af plakater. Det har været en rodfast og stærk tradition i over 200 år, men over de sidste par valgkampe viser forskningen, at de ikke i samme grad, som tidligere rykker ved folks mening. Den mest ikoniske valgplakat er Stauning eller kaos.