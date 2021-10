Hyttel først til at få støtte

Tobias Hyttel er godt på vej til at blive en del af verdenseliten i taekwondo. Til Team Rødovre aftenen viste han sine tatoveringer, blandt andet denne, hvor der står: "Practice like you never won, play like you never lost." Foto: Brian Poulsen

Team Rødovre Den 19-årige Tobias Hyttel fik i onsdags støtte af Team Rødovre, som den første eliteatlet i denne sæson. Den langsigtede målsætning for Hyttel og håbet for Team Rødovre er, at taekwondo-kæmperen kommer til OL i Paris i 2024.

Af Peter Fugl Jensen