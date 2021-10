Her er mit Rødovre: Kira Skov

"Jeg husker stadig oplevelsen af at stå på en rigtig scene og blive blændet af lyset fra projektørerne. Suget i maven. Det plantede et frø til mine spirende drømme om et liv i musikken.” Foto: Kiramusic

Her er mit Rødovre I serien “Her er mit Rødovre” tager flere kendte borgere jer læsere en tur nedad af mindernes allé. De har hver især fået til opgave at udvælge tre steder, som har spillet en særlig betydning for dem og deres Rødovre tid. Denne gang rettes projektørlyset mod sangerinden Kira Amdrup Skov, som er aktuel med duetpladen Spirit Tree.

Af Michael Hansen

Det er efterhånden en del år siden, at den nu 45-årige Kira Skov slår sine musikalske barnefolder i Rødovre, men allerede tidligt i sit liv danner musikken og Kira Skov et livslangt makkerskab, for Kira synger blandt andet i koret på Hendriksholm Skole, til Viftens åbning, og inde på Strøget, da hun bliver teenager. Disse oplevelser bliver startskuddet til, at Kira Skov, som ung pige hiver teltpælene op og jagter den amerikanske drøm.

”Som blot 17 år tog jeg til USA og startede et band i Los Angeles, og her kan man sige, at jeg satsede hele butikken. Jeg droppede en videregående uddannelse og lærte af det levede liv, det der skulle til for at skrive sange og gøre dem til mit levebrød,” forklarer hun selv om sin beslutning at flytte ’over there’

Det store gennembrud i offentligheden for Kira Skov kommer i 2004, hvor hun synger duet med Lars HUG til Rock’n’Royal i 2004, men allerede i 2002, da hun sammen med sit band The Kindred Spirits udgiver deres første plade, vækker Kiras rockede stemme genklang i den musikalske verden, hvor Politikens anmelder Erik Jensen kalder hende “Det største naturtalent længe set i dansk rock”.

Det prædikat har hængt ved Kira Skov, som har spyttet pladerne ud i en lind strøm både som artist eller sammen med et band lige siden.

Kira Skov har altid tænkt kunst og musik sammen og har flere gange fået legater fra blandt andet Statens Kunstfond. I 2007 optræder Kira Skov og bandet 13 gange ved balletforestillingen Rapsody, som opnår en kæmpe succes. Også internationalt slår Kira Skov sit navn fast, da hendes nummer ”Now I Know”, fra hendes fjerde album ’May Your Mind Explode a Blossom Tree’, bliver spillet i tv-serien Bones. Afsnittet hedder ’The Monster in the Closet’.

Kira Skov er også blevet hædret herhjemme med forskellige priser blandt andet en Danish Music Award og en Gaffa Pris, som årets sangerinde i 2007. I 2014 vinder hun den danske kritikerpris, Årets Steppeulv for både årets album og årets vokalist. Samme år modtager hun Carl Prisen for sine tekster til pladen ’When We Where Gentle’.

“Dengang lå Damhus Tivoli stadig og lokkede på den anden side af vejen. Her var adgang forbudt for børn uden ledsagelse af en voksen, hvilket kun bidrog til mystikken bag de gulmalede mure. Her var enarmede tyveknægte og spåkonen i campingvognen.”

Siden 2008 er hun gået solo, og i maj måned ser pladen Spirit Tree dagens lys. En udgivelse, som bliver skabt under corona-lockdown, og processen ender med at strække over hele perioden. Musikeren forklarer selv følgende om sin nye plade.

”Isolationen til trods endte denne plade paradoksalt nok med at inkludere flere mennesker, end jeg nogensinde har haft involveret i et projekt. Jeg har igennem hele min karriere fundet inspiration ved at samarbejde med andre kunstnere. Sangere, komponister og instrumentalister, som kan noget andet, end jeg kan, hvor vi sammen kan gøre noget, vi ikke evner at gøre alene. Det er på denne vis en hyldest til fællesskabet, til mine venner og kollegaer som medvirker, samt andre kunstnere, som har inspireret mig gennem tiden. Jeg er stolt af denne her plade, og jeg glæder mig virkelig meget til at tage på turné med materialet, samt en stribe gæstesolister og mit fantastiske band.”

1.Damhus Tivoli

Men Kira Skovs Rødovretid er mere end bare musik. For som seksårig flytter Kira Skov sammen med sin mor ind på Auroravej, og selvom Kira Skov kun når at bo 11 år i Rødovre, inden hun tager springet og med egne ord satser hele butikken på et musikalsk gennembrud i USA med sit band som bare 17- årig, har tiden på villavejen alligevel sat sig nogle minder i sangerinden. Det første minde er et sagnomspundet sted, som ikke længere findes i Rødovre, men kun ligger et stenkast fra barndomshjemmet.

”Dengang lå Damhus Tivoli stadig og lokkede på den anden side af vejen. Her var adgang forbudt for børn uden ledsagelse af en voksen, hvilket kun bidrog til mystikken bag de gulmalede mure. Her var enarmede tyveknægte og spåkonen i campingvognen. Der var også en lidt ensom stemning. Der var aldrig særligt mange mennesker. Men spændende var det,” forklarer hun.

2. Viften

Går man Kira Skov lidt på klingen, og beder hende udpege et sted i Rødovre, som har formet hende og givet hende byggestenene til, hvorfor hun blev musiker, falder svaret prompte. Det er desuden hendes andet Rødovre-minde, som hun fremhæver. Stedet har netop gennemgået en kæmpe renovering, og det danner ligeledes rammen som startsted for hendes kommende turné. Der er selvfølgelig tale om ”Kulturhuset Viften”, hvor mange kendte navne har spillet og optrådt, men det allerførste nummer, der nogensinde er blevet spillet der, står Kira Skov for.

”Viften har en særlig betydning for mig, da det var her, jeg spillede min allerførste koncert, da jeg var 11-12 år gammel. Det var til indvielsen af Viften, og jeg husker stadig oplevelsen af at stå på en rigtig scene og blive blændet af lyset fra projektørerne. Suget i maven. Det plantede et frø til mine spirende drømme om et liv i musikken.”

3. Damhuskvarteret

Med en barndom på Auroravej i Damhuskvarteret, hvor de grønne områder nærmest står i kø for at omkranse ens liv, finder man Kira Skovs tredje og sidste minde med Rødovre. For lige på kommunegrænsen mellem Vanløse og Rødovre ligger en grøn oase, som mange benytter hver dag. Det samme gør Kira Skov, da hun bor i Rødovre.

”Jeg elsker området omkring Damhussøen og på engen bag søen. Her har jeg gået ture, cyklet og leget og brugt mange timer i min barndom og op igennem teenageårene,” erindrer hun.

Fortsætter man langs Damhusegnen grønne træer og grusstier rammer man på et tidspunkt ind i et andet ikonisk sted i Rødovre, som Kira Skov meget gerne vil knytte en kommentar til.

”Rødovregaard og området heromkring er også dejligt. Her kom vi til fastelavn i min barndom. Jeg har efterfølgende optrådt her til en enkelt lejlighed, og håber på at få til at spille her igen på et tidspunkt”, afslutter hun.

I dag bor Kira Skov i en havekoloni på Amager med sin søn Morgan og sin kæreste Silas, som hun også samarbejder med. I øjeblikket arbejder Kira Skov på nyt materiale, som fortsætter i duetgenren. Hun vender hjem til Viften og Rødovre den 13. januar 2022, hvor hun sammen med sit band åbner deres Danmarksturné med materialet fra hendes seneste udgivelse ”Spirit Tree”.