Halvdelen af vælgerne bruger lokalaviserne

kv21 En rundspørge viser, at næsten hver anden vælger vil orientere sig om kommunalvalget i lokalaviser. Det skriver Kommunernes Landsforening på sit eget nyhedssite Momentum.

Af Christian Klarskov Bauch

I en undersøgelse, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Kommunernes Landsforening, er det kommet frem, at 45 procent af de danske vælgere til kommunalvalget vil bruge de lokale ugeaviser som primær kilde til information omkring valget.

De lokale ugeaviser, som Rødovre Lokal Nyt, er dermed den informationskilde, som flest vælgere vil benytte sig af for at blive klogere på de lokale kandidater og deres mærkesager.

Kommunernes Landsforeningen oplyser ligeledes på deres nyhedssite Momentum, at Facebook er den foretrukne informationskilde for de 17 til 24-årige. Her vil 29 procent søge deres kommunalvalgs-information, mens 28 procent af denne aldersgruppe vil søge oplysninger om valget via lokalavisen.

10 procent af de unge vil søge information om valget via YouTube, hvilket 0-1 procent af de øvrige aldersgrupper vil gøre. 60 procent af borgerne over 55 år vil søge information om kommunalvalgsstof gennem ugeavisen.