Guide til det praktiske efter at have mistet en af sine kære

Døden er noget, som kommer ind på livet af alle på et eller andet tidspunkt. Det er altid svært og sørgeligt at miste nogen af dem, som man holder af. Derfor kan det også være ekstra svært at finde rundt i alt det praktiske, man skal overveje og tage stilling til ved en begravelse.

For eksempel skal man overveje om man vil have en bedemand. Her kan du finde en bedemand Aalborg. Vi vil alle gerne sørge for at sende vores kære godt herfra, så vi får en ordentlig afsked. Her i artiklen finder du en lille guide til, hvad du skal tænke over og tage stilling til ved en begravelse af en af dine nærmeste.

Myndigheder skal underrettes

For det første er det vigtigt, at diverse myndigheder underrettes om dødsfaldet. De der skal informeres er Statens Serum Institut, da de er ansvarlige for CPR-registeret. Så skal dødsårsagsregisteret underrettes og til sidst skal Skat underrettes. Ansvaret for at disse myndigheder underrettes ligger på de nærmeste pårørende. Dette kan dog i visse tilfælde med fordel være en opgave, der kan overdrages til en bedemand.

Skal de bisættes eller kremeres (brændes)

En anden vigtig ting at tage stilling til er, om vedkommende skal bisættes i kiste, eller om de skal kremeres; altså brændes. Hvis den afdøde ikke selv fik taget stilling til dette før, de afgik ved døden, skal de nærmeste pårørende tage denne beslutning senest en uge efter vedkommende afgik ved døden.

Bør man benytte en bedemand?

Der er mange gode grunde til at benytte en bedemands tjenester ved en begravelse. De kan nemlig hjælpe med en masse af det praktiske ved en begravelse, som man måske ikke selv har overskuddet til, når man sørger. De kan blandt andet hjælpe med at bestille blomster, dekorationer, reservere gravsted, bestille gravning, finde kirke, præst og meget mere. Det kan være rigtig svært at stå med alle disse små praktiske ting, når man lige har mistet en, så det kan altså være en super god ide.

Få talt sammen i familien

Til sidst er det vigtigt at nævne, at man efter at have oplevet et dødsfald af en af sine kære, får snakket med dem man holder af om det. Det kan godt være, at man har behov for at sørge alene, men det hjælper ofte meget at få snakket godt om dem, som man har mistet og ære deres minde. På den måde kommer man bedst videre.