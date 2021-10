Gudskelov – KristenDemokraterne stiller op

Ved Kommunalvalget 2021 vil man også i Rødovre Kommune kunne stemme på KristenDemokraterne. På billedet ses partiets lokalforening med spidskandidat Johnnie Gregersen yderst til venstre. Foto: Presse

kv21 Der vil være et nyt parti på stemmesedlen til kommunalvalget den 16. november. KristenDemokraterne har oprettet en lokalforening, og partiet ser gode muligheder for at blive valgt ind i Rødovres Kommunalbestyrelse.

Af Christian Valsted

Hvis Kristendemokraterne til november formår at høste nok stemmer til en plads i Kommunalbestyrelsen vil det være første gang, at partiet bliver repræsenteret i en af Københavns Vestegns kommuner.

I sidste ende er det helt og holdent op til borgerne i Rødovre at bestemme, men partiet ser gode muligheder for at blive valgt ind og ser frem til en valgkamp, hvor de agter at være synlige.

”Vi ønsker at samarbejde med de andre partier i kommunalbestyrelsen og bidrage positivt på alle de forskellige politiske områder,” udtaler Ingrid Lang Pedersen, der Kristendemokraternes formand i Rødovre.

Partiet anerkender det gode arbejde, der allerede foregår i kommunen, og Kristendemokraterne ønsker derfor at bidrage til den fortsatte udvikling med udgangspunkt i de kristendemokratiske værdier. Det betyder blandt andet, at KristenDemokraterne i Rødovre sætter mennesket før systemet og fastholder, at de nære fællesskaber har en særlig værdi og funktion i samfundet.

’Taxa-Johnnie’ er spidskandidat

Partiets spidskandidat er ikke en ’hr-hvem-som-helst’. Johnnie Gregersen er et velkendt ansigt i Rødovre, hvor han som taxachauffør og ildsjæl i ishockeyklubben har berøringsflade med mange menensker.

”Mit engagement og store netværk i kommunen, blandt andet i ishockeyklubben og gennem mange års taxakørsel betyder, at jeg har indgående kendskab til både de muligheder og udfordringer, som er i Rødovre Kommune. Bliver jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil jeg især arbejde for, at ingen bliver overset, og at for eksempel familierne får frihed til selv at bestemme, hvad der er bedst for deres børns pasning, udvikling, skolevalg og foreningsdeltagelse,” udtaler Johnnie Gregernsen.

Hvis partiet bliver valgt ind i Kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget til november, vil partiet blandt andet have fokus på børn og familiens trivsel, ældre og udsatte og borgere med handicaps og sundhed og forebyggelse med øget fokus på psykiatri.