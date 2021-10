Grønne fingeraftryk i budgettet

Kampen for klimaet skinner igennem i store dele af det budget, som en samlet kommunalbestyrelse blev enig om for nylig. Der skal blandt andet etableres solceller på Tinderhøj Skole. Foto: SignElements

budget 2022 En samlet kommunalbestyrelse blev i september måned enig om næste års budget. Aftalen indeholder en lang række grønne fingeraftryk, men det bliver hårdt arbejde at komme i mål, siger borgmester Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

Kampen for klimaet skinner igennem i det budget, som samtlige partier mandag den 13. september satte deres underskrift på.

En stor del af investeringerne i budgetaftalen for 2022 har et grønt afsæt og ifølge borgmester Britt Jensen indeholder budgettet ligeså meget klimakamp, som det indeholder forbedringer for borgerne i Rødovre.

”Kommunen kommer til at bruge mange flere kræfter på områder, som gør en forskel for miljøet, men det kræver også en indsats fra alle, som bor i Rødovre. Bedre forhold for cyklister skal få flere til at bruge cyklen i stedet for bilen. Investeringerne i fjernvarme, som er mere miljøvenlig end andre alternativer, virker kun, hvis mange tager imod tilbuddet. Kampen for klimaet stiller krav til os alle,” siger Britt Jensen.

I næste års budget er der blandt andet afsat 400 millioner kroner til at udbrede fjernvarme til næsten alle hjørner af kommunen, og der var enighed om at bruge 83 millioner kroner på en ny cykelstrategi. Ligeledes er puljen, der skal gøre kommunens egne bygninger mere grønne, blevet fordoblet.

Klimaneurale om 30 år

Rødovre Kommune har i en lang årrække forpligtet sig til at reducere to procent af det årlige CO2-forbrug, som klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Ordningen blev udfaset i foråret og siden har med Danmarks Naturfredningsforening givet stafetten videre til DK2020, der er et klima-partnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner.

Rødovre Kommune er sammen med 65 andre kommuner en del af DK2020, som er et samarbejde om at gøre kommunerne klimaneutrale i 2050. En del af investeringerne i budgettet understøtter arbejdet, og for Britt Jensen er det afgørende at øge bevidstheden om, hvordan alle kan være med til at gøre en forskel.

”Vi har for eksempel et projekt om solceller på Tinderhøj Skole, som både kan reducere kommunens klima-belastning og bruges i undervisningen på skolens grønne profillinje. Det er et godt eksempel på, hvordan vi kan skabe forbedringer og øge kendskabet til mulighederne,” siger borgmester Britt Jensen.