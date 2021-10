Gør kål på madlavningen

GoCook finder sted for 15. gang i år, denne gang med temaet kål, og både Nyager Skole, Rødovre Skole og Tinderhøj Skole deltager i projektet for at fremme sund madkultur. Foto: Arkiv

gocook Tre skoler i Rødovre er en del af Coops madlavningsprojekt til skoler, GoCook, og i år står den på kål, kål og mere kål i forsøget på at få børn til at kunne lide den sunde og bæredygtige grøntsag.

Af Christian Klarskov Bauch

Når eleverne på Nyager, Tinderhøj og Rødovre Skole vender tilbage fra deres efterårsferie, skal de en tur i skolekøkkenet og lære at lave kål. I samarbejde med Coop er skolerne en del af det årlige GoCook, hvor elever overalt i landet skal blive bedre i køkkenet i håbet om at skabe en generation af børn og unge, der kan lave sund og lækker mad.

I år er målet med GoCook, at få børn til at holde af kål, der ellers har et lidt støvet omdømme som en bitter og kedelig grøntsag, der ovenikøbet lugter kraftigt. For ikke at tale om, hvordan man selv lugter, efter kålen er blevet spist. Det vil GoCook gøre op med, når de i uge 43, 44 og 45 sender 26 klasser i Rødovre i skolekøkkenerne for at lave kål på en mere appetitlig måde.

”Spidskål og grønkål er blevet populær hos mange voksne, men kål har lidt af et imageproblem hos børnene. Her kender de unge kålen som en bitter og til tider smattet sag, der lugter. Og det er ærgerligt. For kål kan smage fantastisk, det er super sundt, og så er det en af de mest klimavenlige fødevarer, vi har,” fortæller Bente Svane Nielsen, projektchef for GoCook, i en pressemeddelelse.

Inspiration fra kendt kok

En ting er, at kål er sundt og klimavenligt, men det skal først og fremmest smage godt. Det hjælper den kendte kok Gorm Wisweh med at sikre, da han er ambassadør for GoCook og har lagt person til meget af undervisningsmaterialet. Derfor er eleverne i gode hænder, når de udskifter penalhuset med køkkenkniven og finder ud af, hvor mange måder man kan lave kål på.

Bente Svane Nielsen mener også, at det er smagen, der skal være i fokus, og det skal først og fremmest handle om at lave god mad, før det skal handle om at kål er sundt for både børnene og klimaet.

”Mad skal smage godt. Vi vil gerne pirre de unges nysgerrighed og vise dem, hvor lækkert man kan tilberede kål, så de får lyst til selv at tilberede og spise mere kål derhjemme. For os giver det mere mening at give børnene glæden ved at lave mad og udforske smage end blot at fortælle dem, at kål er sundt og klimavenligt,” forklarer Bente Svane Nielsen.

GoCook finder sted i hele landet i uge 43, 44 og 45 og vil sætte eleverne i stævne med at tilberede kål på sunde og lækre måder. Rødovre deltager med tre skoler og sammenlagt 26 klasser i forsøget på at bruge den sunde grøntsag bedst muligt.