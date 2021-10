God Mighty Bulls indsats ikke nok til sejr

Johan Lundgren reducerede til 3-4 midt i anden periode, og fik skabt ny spænding om resultatet. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at køre sejren hjem mod Herlev Eagles, og måtte dermed notere sig sæsonens syvende nederlag i træk. Elementære defensive fejl har været kostbare for Mighty Bulls i sæsonen, og fejlene blev også udstillet i kampen mod Herlev Eagles.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Herlev Eagles, uden Jonatan Nielsen, Alberto Pison Stærmose og Nicklas Jensen. Marco Illemann og Oliver Kjær der var ude mod Aalborg Pirates er meldt klar.

John Muse starter i Rødovres mål.

Chokstart.

Der var mødt 1412 tilskuere frem til et vigtigt lokalopgør i Rødovre Centrum Arena da Herlev Eagles var på besøg, og begge hold, havde vigtige point at spille om. Rødovre for ikke at blive hægtet helt af i bunden af Metalligaen, og Herlev for at sikre sig en plads til Final4.

Herlev chokstartede med en scoring, allerede efter 43 sekunder, da Herlevs Joseph Jonsson sendte pucken ind bag John Muse.

Efter Herlevs scoring, fik Rødovre lagt pres i Herlevs zone, hvor Nicklas Carlsen og Jonathan Brinkmann havde gode forsøg. Mighty Bulls fik udbytte at sit pres, da der var spillet fem minutter. Brady Vail erobrede pucken ved blue line, og gik direkte mod Herlevs mål, og sendte pucken forbi Lukas Horak i Herlevs mål.

Rødovres Jonathan Brinkman fik to minutter for Tripping, og gæsterne i powerplay. Et sikkert og aggressivt boksplay holdt gæsterne fra at spille sig frem til afslutninger.

Så gik det galt igen i Rødovres forsvarzone, da Ryan Lowney i egen zone, lagde en pasning til Herlevs Kyle Osterberg, som takkede for foræringen, og sendte pucken i mål.

Rødovre fortsatte presset, og skabte meget trafik i Herlevs zone. Trods flere gode afslutninger, manglede den nødvendige skarphed. Nærmest på en scoring kom Magnus Povlsen, med et skud på stolpen.

En underholdende og intens første periode, med tempo og mange afslutninger.

Hektisk anden periode.

Herlev kom bedst ud til anden periode. Et minut inde i perioden, præsterede Kyle Osterberg nogle elegante driblinger, skøjtede bag om målet, og lagde pucken ind ved nærmeste stolpe. Flotte detaljer af Kyle Osterberg og 1-3 til Herlev.

Rødovre var mest på pucken, og tilspillede sig flere gode muligheder. Bedste mulighed havde Frederik Kaels, da Brendan Harms lagde en pasning til en helt fri Kaels, som sendte pucken forbi det tomme mål. Fem minutter inde i anden periode, fik Rødovre en overtals mulighed, uden at komme frem til afgørende afslutninger.

Fire minutter senere en ny RMB powerplay mulighed. Brady Vail lægger en pasning til Brendan Harms, som first timer pucken i mål, til stillingen 2-3 midt i perioden.

Så var det Maksim Popovic tur til, at tage plads i udvisningsboksen. Herlev fik sat sit powerplay godt op, og øgede til 2-4 på Yevgeni Lapenkovs scoring.

Et minut senere bliver det 3-4 da Oliver Dame-Malka vinder pucken i egen zone, lægger en lang pasning frem til Johan Lundgren, som sender pucken mellem benene på Herlevs keeper.

Rødovre fik endnu en overtalsmulighed, hvor der resterede seks minutter af perioden, men ingen udligning. I slutfasen vekslede spillet, uden kvalificerede afslutninger. En underholdende og tempofyldt anden periode

RMB manglede skarphed.

Kort inde i tredje periode blev kampen afbrudt en kort periode, da Herlev fans havde aktiveret pyroteknik, som lagde et røgslør i hallen.

Rødovre lagde pres i Herlevs zone fra starten af tredje periode, og afsluttede flittigt. Frem til midten af perioden, skete der ikke de store ting. Brendan Harms trak en udvisning, hvor Rødovre kom fint ud af undertalssituationen. Mighty Bulls fik ikke organiseret deres offensiv i jagten på udligningen, og kom ikke i nærheden af en scoring.

Da der resterede 1 minut og 20 sekunder, erstattede Mighty Bulls John Muse med en markspiller, men uden resultat. I tiden 59:23 tog RMB en Time out, men det blev efterfølgende Herlevs Luis Bak Olsen, der lukkede kampen, da han sendte pucken ind i det tomme Rødovre mål.

Mighty Bulls leverede en godkendt indsats, og var det hold der var mest på pucken. Der blev skabt mange chancer i kampen mod Herlev Eagles, men der mangler effektivitet i afslutningerne. Problemet for RMB er, at der generelt bliver begået for mange defensive fejl, der koster.



Mighty Bulls næste kamp.

Onsdag den 20. oktober kl. 19:00 mod Herning Blue Fox, i Kvik Hockey Arena.