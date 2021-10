Galleri: Halloweenløb i Rødovre Centrum

Der var gys og gro for alle pengene, da Rødovre Centrum lagde plads til et (u)hyggeligt løb torsdag aften i anledning af Halloween. Foto: Per Dyrby

billeder Der var gys og gro for alle pengene, da Rødovre Centrum lagde plads til et (u)hyggeligt løb torsdag aften i anledning af Halloween. Iført draculatænder, heksehatte og flagermusvinger deltog 500 personer i løbet, der blandt andet gik ned i p-kælderen, hvor der ventede lidt af hvert. Rødovre Kommune havde arrangeret løbet i samarbejde med DGI Storkøbenhavn, Rødovre Centrum, Rødovre AC, Gå-Lunt-Løb Rødovre og FDF Hendriksholm.

Af Christian Valsted