Fremtidens idrætspolitik til debat

debat Vi har 100 millioner kroner til idrætslivet – hvordan bruger vi dem bedst?

Af Christian Valsted

For nylig blev der i et læserbrev her i avisen stillet en række spørgsmål til Rødovre Kommunes forenings- og idrætspolitik, men vores ambitioner er meget større end længe, og det er brugerne selv, som på lange stræk skal præge udviklingen, som der er sat 100 mio. kr. af til arbejdet.

Da jeg trådte til som borgmester, stod det klart, at forenings- og idrætslivet skulle styrkes. De fællesskaber, som kendetegner Rødovre, er for en stor del forankret i forenings- og idrætslivet. Det samme gælder mange menneskers muligheder for at dyrke motion, leve sundt og dyrke deres interesser.

En lang historie kort er, at der hurtigt blev sat et arbejde i gang, at vi meget hurtigt er nået meget langt – og at der stadig ligger et stort arbejde foran os. I dialog med foreningerne er skelettet til en helt ny idrætspolitik bygget.

Flere medlemmer og flere aktive

Politikken er superambitiøs. Langt flere skal røre sig, og vi skal have mange flere medlemmer i vores foreninger. Nu skal vi sætte kød på det, og der er allerede 100 mio. kr., som der står idræts- og foreningsliv på.

I første omgang sigter det arbejde, der er sat i gang, på små og mellemstore projekter. De 100 mio. kr. er fordelt over de næste ti år, og de er en sikkerhed for, at vi kan reagere på de behov og ønsker, som bliver meldt ind. Vi tror nemlig på, at klubber og foreninger i høj grad bedst selv kan få de gode ideer, se hvor behovene er, og hvor vi skaber mest muligt idræt og foreningsliv for pengene.

Vi er først lige begyndt

Den proces er sat i gang, blandt andet sammen med FIR som stærk medspiller (Tusind tak!), som i morgen torsdag 7. oktober holder debatmøde om netop idrættens fremtid. Min opfordring er, at alle med en interesse i emnet møder op. Jeg vil gerne høre, hvordan vi lykkes med vores visioner – og hvordan de 100 mio. kr. helt konkret kan gøre bedst gavn.

Og selv om jeg i al beskedenhed mener, at 100 mio. kr. er mange penge, og at det er flot, at vi på så kort tid har fundet så stort et beløb, så er der ingen, der siger, at det stopper der. Idræts- og foreningslivet er på mange måder et centralt omdrejningspunkt for udviklingen i det Rødovre, vi kender og elsker, og hvis det viser sig, at der er store eller endda meget store projekter, som er nødvendige for at holde fast i den udvikling, så lytter jeg.

Det hele afhænger af jeres gode idéer, viden og forslag, så jeg håber vi ses til en god og konstruktiv debat i morgen.