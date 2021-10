Forsker: “Hvis jeg kun måtte stemme ved ét valg, ville jeg vælge kommunalvalget”

Fremover behøver du ikke at gå helt til valglokalet for at blive hørt. Nyt parti giver dig lov til at stemme via Facebook flere gange om året.

Kommunalvalget nærmer sig. Ved du allerede nu, hvilket parti og eller hvilken kandidat du vil stemme på? Deltag i debatten på avisens hjemmeside, rnn.dk. Foto: Arkiv

kv21 Kommunalforsker Roger Buch er ikke i tvivl: Valget til landets byråd og kommunalbestyrelser er langt vigtigere end folketingsvalget.

Af Christian Valsted

Tirsdag den 16. november er en festdag for demokratiet. Rødovre skal, ligesom landets øvrige kommuner, vælge lokale politikere til at styre byens udviklingen for en valgperiode på fire år. Og der er al mulig grund til at følge med i avisens valgdækning, for valget har langt større betydning for din dagligdag end et folketingsvalg. Det fortæller Roger Buch, der er ekspert i kommunalpolitik og forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

”Kommunalvalget er langt vigtigere, end hvad der foregår på Christiansborg. Set fra et hverdagsperspektiv betyder politikken på Christiansborg ikke meget for vores hverdag. Det gør den politik, der bliver besluttet ude i kommunerne til gengæld,” siger Roger Buch.

Men hvorfor har valgdeltagelsen været markant lavere ved tidligere kommunalvalg i forhold til folketingsvalg, når nu kommunalpolitikken har langt større betydning? Det skyldes blandt andet mediernes prioritering af politiske nyheder.

”Det er beslutningerne på Christiansborg, der dominerer i mediebilledet i de landsdækkende medier. Vi er blevet opdraget til, at den vigtige og alvorlige politik foregår på Christiansborg, men i virkeligheden er det langt vigtigere, hvad der bliver besluttet i byrådet og af landets borgmestre. Vi er langt mere påvirket af kommunalpolitik end landspolitik,” siger Roger Buch.

Kommunalpolitik bliver nedprioriteret

Valgdeltagelsen er historisk set betydeligt lavere til kommunalvalg end folketingsvalg og det mener Roger Buch, ikke overraskende er ærgerligt.

”Der er ingen tvivl om, at folketingsvalget er vigtigt at dække, men man kan nærmest høre et lettelsen suk, når kommunalvalget er overstået, for de politiske kommentatorer er på glatis, fordi de ikke ved meget om kommunerne og kommunalpolitik. Kommunalvalget får ikke den mediedækning, som valget fortjener,” siger Roger Buch, der også undrer sig over, at de landsdækkende medier bruger mere krudt på det amerikanske præsidentvalg end kommunalvalget.

”Her vælger de store medier at følge 15 kuriøse kandidater halvandet år før valget og ud fra relevanskriterier kunne de landsdækkende medier med fordel opdrage og lære os at følge mere med i kommunalpolitik,” siger Roger Buch.