Foreningslivet i Rødovre

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Vi har et rigt foreningsliv i Rødovre. Altså udover idrætsforeninger, så har vi et hav af sociale foreninger. Vi har endda et Frivillig Center, som forsøger at holde styr på det hele.

Af Chrummer

Jeg var godt klar over, at Rødovre var glade for foreninger, men jeg blev overrasket over HVOR mange der findes.

Der findes faktisk en vejviser til vores foreninger og det er jo nærmest en telefonbog-tykkelse.

Det virker sgu lidt som om, at hvis to mennesker står i kø i Netto, så danner de en forening.

Jeg ved ikke om vi er specielt syge i Rødovre, men stort set alle sygdomme er præsenteret: Alkohol, psykiatri, blinde, handicappede, diabetes, hjernerystelse, hjerneskadede, hjerte, kræft, autisme, migræne, polio, parkinsons, stomi, lungesyge og Hvidovre Harmonikavenner – jeg ved godt, at harmonika ikke er en sygdom – men så alligevel, det er sgu et sygt instrument. Så sygt, at der åbenbart ikke var plads til foreningen i Hvidovre…

Når jeg kører en tjekliste med Den Store Lægehåndbog – så er der faktisk kun TO sygdomme, der ikke har sin egen forening i Rødovre. Det er platfodede og nedsunken livmoder.

Du har dog et problem, hvis du er både alkoholiker og har migræne – så ligger mødet samme tid – så der må du lige vælge. Der ville jeg nok vælge at melde fra Anonyme Alkoholikere – ja, de laver ikke navneopråb, så det ligger de aldrig mærke til.

Nogle interesser er dækket med flere foreninger. Der er f.eks. strikkeklubben Rendemaskerne. Men så var der en der ville hækle, og det gik naturligvis ikke i en strikkeklub. Så lavede vedkommende sin egen forening ”Tråden” – der må man både strikke og hækle – faktisk ALT, der har med GARN at gøre. Så må vi se om det også gælder for frisører og fiskere…….Ellers ser jeg sgu potentiale til to nye foreninger.

Nu havde jeg fornøjelsen af, at underholde til en samling af Rødovres frivillige. De fortjener stor ros for deres arbejde. Det er jo rart at vide, at vi har så mange gode foreninger som vi kan bruge.

Og skulle det gå helt galt, du mister dit job, din kone, får stress og hjernerystelse, bliver alkoholiker og psykisk syg og ikke længere kan spille håndbold, strikke eller bowle – så ER der stadig håb, for vi har jo altså stadig Hvidovre Harmonikavenner.