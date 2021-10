Fordele ved at købe et el-løbehjul

Populariteten af el løbehjul stiger år for år og bliver efterhånden mange danskeres foretrukne transportmiddel. Udover at gøre transport til en leg igennem trafikken er der også mange andre fordele ved el løbehjul som pris, miljøvenlighed og tid. Man kan naturligvis også køre på et trick løbehjul uden strøm.

Økonomi

Med et el løbehjul er der mange udgifter at spare, både hvis man sammenligner med offentlig transport og egen bil. Man slipper for dyre billetter, parkeringsudgifter, benzin, forsikringer og andre udgifter der ville være forbundet med andre former for transport.

Bedre for miljøet

Udover at være billigere for egen pengepung, er det også betragteligt bedre for miljøet og den planet vi lever på. Som navnet, el løbehjul, indikerer så er denne form for transport strømdrevet hvilket vil sige at det ikke slipper forurenende damp og røg ud, men både holder byen og klimaet rent. Set fra et tidsmæssigt perspektiv vinder el løbehjulet også over andre former for transport, da der er meget tid at spare ved at benytte el løbehjul.

Tidsbesparelse

Man slipper for ventetiden og eventuelle forsinkelser med den offentlige transport, og trafikpropper, færdselsuheld, osv. med bilen. Udover selve transporttiden er der også tid at spare når man er ankommet ved sin destination. El løbehjul er nemme at have med ind i hjemmet eller på kontoret, men kan også låses ude på gaden så man sparer en masse værdifuld tid på ikke længere at skulle finde parkeringspladser.

Sikkerhed

Udover økonomi, miljø og tid er el løbehjulet også et godt transportmiddel hvis man ser på sikkerhedsmæssige forhold. El løbehjul har efterhånden været på markedet i flere år, hvilket vil sige at man hele tiden ser forbedringer i både design og sikkerhed, de nyere modeller bliver altså mere og mere sikre. På et el løbehjul er man på cykelstien og væk fra store biler og høje hastigheder, derudover kommer sikkerheden blandt andet til udtryk i de brede dæk der sikrer stabilitet, strømafbryder der holder en fra slemme uheld og en lavere hastighed.

I forbindelse med sikkerhed er det også værd at nævne at de fleste nyere el løbehjul også er udstyret med tyverisikring, som oftest i form af en pinkode som kræves før el løbehjulet kan aktiveres.

Listen over fordele ved el løbehjul er lang, men det skal også nævnes at denne form for transport er begrænset i form af distance. Da el løbehjulet er drevet på en batterimotor, kan el løbehjulet altså kun bruges så længe der er strøm på, hvorfor man kan være nødsaget til enten at holde en pause og lade el løbehjulet op, eller kun benytte el løbehjulet på kortere strækninger.

Til slut skal det nævnes at der er mange gode praktiske argumenter for hvorfor man bør anskaffe sig et el løbehjul, men at der også er rigtigt god underholdningsværdi i at køre rundt på et el løbehjul.