Fire partier indgår aftale om valgforbund

Til kommunalvalget den 16. november 2021 har Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgået aftale om teknisk valgforbund. Foto: Arkiv

kommunalvalg Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har et ønske om at ændre den politiske kultur i Kommunalbestyrelsen. Derfor har de fire partier indgået en aftale om et teknisk valgforbund.

Af Christian Valsted

Kulturen skal ændres i Kommunalbestyrelsen. I hvert fald hvis man spørger Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Kristendemokraterne, der har indgået en aftale om et teknisk valgforbund. Partierne går til valg med et ønske om et bredere samarbejdende demokrati i kommunalbestyrelsen.

”Det er vores ønske, at kommunalbestyrelsen, fagudvalg og tillidsposter bliver repræsenteret af et bredere udsnit af kommunalbestyrelsens medlemmer og ikke kun et parti,” lyder det i en fælles udmeldelse fra de fire partier.

Kim Drejer Nielsen, der er borgmesterkandidat fra De Konservative Folkeparti, følger op.

”Jeg er glad for, at det igen er lykkedes at lave et stort valgforbund. Det er en skam, at LA ikke stiller op i år. Til gengæld er jeg meget tilfreds med, at vi har kunnet inkludere Kristendemokraterne i vores fælles bestræbelser på at opstille et alternativ til det nuværende S-flertal,” udtaler Kim Drejer Nielsen.

Ingen stemmer må gå tabt

I Venstre glæder spidskandidat Mikkel Molin sig over, at ingen borgerlige vælgere i Rødovre risikerer, at deres stemme går tabt med det indgåede valgforbund, og det samme er udmeldingen hos Kristendemokraterne.

”Vi er glade for, at vi kan stå sammen og undgå stemmespild,” siger partiets spidskandidat Johnnie Gregersen.

Der er tale om et teknisk valgforbund, hvilket betyder, at partierne ikke er forpligtet til at samarbejde efter valget. Dog er alle partier enige om et ønske om at ændre den politiske kultur i kommunalbestyrelsen.

”Det er vigtigt at vi sikrer fokus på den grønne omstilling i kommunen, også efter valget. Alle eksisterende planer og tiltag skal fastholdes, forstærkes og omsættes til handling. Derfor er det vigtigt for os radikale, at flest mulige holdninger fremover bliver inkluderet i kommunens politik,” fortæller Kirsten Aalling, der er spidskandidat for Radikale Venstre.