Fejrer vildt år med fest på torvet

Blå Kors inviterer til stor fødselsdagsfest på lørdag. Foto: Arkiv

fødselsdag Den sociale hjælpeorganisation Blå Kors har fået en flyvende start på Islev Torv. Lørdag inviterer butikken til 1-års fødselsdagsfest med musik, børneunderholdning og mosaikmagi.

Af Christian Valsted

Det har virkelig været et vildt første år på Islev Torv,” fortæller Jonna Glifberg, der som frivillig er en del af butiksledelsen i Blå Kors, der sidste år rykkede ind i de store og tomme lokaler på torvet, der før har huset en Fakta-forretning og en Dagli’ Brugsen.

I dag er det en anden slags varer på hylderne i den store butik, men genbrugsbølgen er også skyllet ind over Islev, og Blå Kors har således på det første leveår formået af runde en omsætning på mere end halvanden million kroner.

”Det er en stor succes. Vi har virkelig solgt mange varer, og fået gang i Islev Torv igen,” fortæller Jonna Glifberg, der ikke havde hørt om Blå Kors, før butikken efterlyste frivillige til opstart af genbrugsbutikken sidste år.

”Organisationen hjælper blandt andet børn og unge, der vokser op i hjem med alkohol- og stofmisbrug, og da jeg selv er vokset op med en far der var alkoholiker, gav det hele hurtigt mening for mig,” siger Jonna, der ser frem til lørdagens fest på Islev Torv.

Underholdning for alle

Fødselsdagsfesten finder sted lørdag den 9. oktober fra klokken 10-16, og der er underholdning for enhver smag. I fiskedammen kan børn dagen i gennem fange en genbrugsgave. På torvet vil den lokale musiker Bjørn Eriksen underholde med børnesange og hvis du har kreative fingre, kan du deltage i en mosaik-workshop.

”Der bliver også en børne cat-walk i butikken med tøj fra butikken. Det er lokale unge, der går cat-walk og de vil blive stylet og sminket af en stylist,” fortæller Jonna Glifberg.

På dagen får Blå Kors også besøg af en vurderingsekspert, så medbring gerne dit eget genbrugsguld og få det vurderet.