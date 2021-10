Fejrer besøgsvenskab med grønlandsk kaffeskik

"Du er meget velkommen, selvom du hverken er besøgsven, -vært eller medlem af Ældre Sagen," lyder det fra Lissi Lykkegaard, der er leder af besøgstjenesten i Rødovre. Foto: Arkiv

besøgsvenner Ældre Sagen har kaffe på kanden, når de på fredag inviterer alle nysgerrige til ’Kaffemik’ på Rødovregaard for at sætte fokus på den lokale besøgstjeneste.

Af Christian Valsted

Besøgstjenesten er en af Ældre Sagens største og ældste frivillige sociale aktiviteter, og på fredag kan du helt gratis få lov til at snuse lidt til besøgstjenestens lokale aktiviteter, når den lokale afdeling af Ældre Sagen inviterer til kaffemik i Loen på Rødovregaard.

”Direkte oversat fra grønlandsk betyder kaffemik ‘at fejre noget med kaffe’. Grønlænderne holder kaffemik, når de skal fejre en særlig begivenhed – fødsel eller fødselsdag, første skoledag eller konfirmation – men den ægte nydelse kommer af samværet med andre mennesker,” lyder det fra en lokale afdeling af Ældre Sagen, der opfordrer alle til at kigge forbi til den uhøjtidelige komsammener, hvor besøgsvenskabet bliver fejret.

”Du er meget velkommen, selvom du hverken er besøgsven, -vært eller medlem af Ældre Sagen. Vi vil gerne have flere besøgsvenner i lokalafdelingen i Rødovre. Her er en uforpligtende mulighed for at snuse til besøgstjenesten og tale med en, der er besøgsven.” lyder opfordringen fra Lissi Lykkegaard, der er leder af besøgstjenesten i Rødovre.

Der er Kaffemik på Rødovregaard fredag den 15. oktober fra klokken 15-17. Tilmelding er ikke nødvendigt.