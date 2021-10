Få influenzavaccine i Rødovre Centrum

Rødovre Krone Apotek og Rødovre Apotek frigav vaccinen i lørdags for alle borgere, der nu frit kan få et stik imod den smitsomme virus. Foto: SignElements

influenza De to apoteker i Rødovre Centrum åbnede lørdag for influenzavaccinerne for alle borgere, så sygdommen kan blive mindsket i byen.

Af Christian Klarskov Bauch

Vinteren nærmer sig, og det er vanen tro en tid, hvor flere bliver udsat for sygdomme. Dette inkluderer også influenza, der frygtes at ramme Danmark ekstra hårdt, efter halvandet år, hvor vores immunforsvar er blevet svækket takke være coronapandemien. Derfor giver de to apoteker i Rødovre Centrum nu borgere mulighed for at komme forbi og få et skud af vaccinen for at holde sygdommens klamme greb væk.

Selvom man tidligere har fået influenzavaccine, anbefales det, at man får en igen hvert år, da influenza muterer utrolig hurtigt, og vaccinen derfor hele tiden bliver opdateret for at følge med. Begge apoteker har folk klar til at stikke folk i apotekets åbningstid, og det kræver ingen tidsbestilling eller planlægning, da man bare kan møde op samtidig med, at man alligevel handler i centeret.

Vaccinen er gratis for borgere over 65, gravide, borgere med kroniske sygdomme som astma, KOL, hjertekarsygdomme eller diabetes, og folk med et BMI over 35. Derudover er det også muligt at få en gratis vaccine for folk, der til dagligt arbejder med sårbare borgere. Hvis man ikke hører til en af disse grupper, kan en vaccine købes for 187 kroner og kan købes som alt andet i apoteket.