En sjæl i flammer

André Bentsen havde svært ved at få armene ned i sidste uge, selvom han på billedet har godt fat om 'Ildsjæleprisen'. Foto: Privat

årets ildsjæl Avisens tidligere redaktør André Bentsen blev i sidste uge hyldet med ’Ildsjæleprisen’ ved Ugeavisernes Årspriser i Kolding.

Af Christian Valsted

Vores tidligere redaktør André Bentsen var kendt for sit store engagement, da han i 17 år stod i spidsen for Rødovre Lokal Nyt. Det resulterede sidste år i, at han blev kåret som årets ildsjæl af Danske Medier, og sørme om Hr. Bentsen ikke gentog kunststykket, da Ugeavisernes Årspriser for 2021 blev uddelt på Hotel Koldingfjord den 6. oktober.

For selvom André allerede har vundet prisen én gang, kan han også det næste år smykke sig med ’Ildsjæleprisen’.

”Årets vinder er indstillet af en borger fordi han kan engagere læserne, men prisen tildeles for ildsjælens samlede engagement. Som en af jury-medlemmerne udbrød: Han gør SÅ mange ting,” lyder det blandt andet fra juryformand, Gerd Maria May.

Baggrunden for indstillingen skal findes i det ekstraordinære indsamlingsløb, som Rødovre Lokal Nyt med kort varsel fik stablet på benene midt under corona-pandamien i maj måned, da lokalavisen blødt annoncekroner.

Her hoppede André Bentsen i løbeskoene, og løb imponerende 18 gange rundt om Damhussøen for at redde lokalavisen. Privatpersoner og virksomheder havde på forhånd støttet med et beløb for hver omgang André løb og med sammenlagt 60,7 kilometer i løbebanken blev der løbet mere end 250.000 kroner ind til Rødovre Lokal Nyt.

André Bentsen arbejder i dag på lokalavisen ØsterbroLIV.