En mission om at ændre verden

Erich Petersen var i syv år, under forskellige NGO’er, på Zanzibar, hvor han i kraft af sit erhverv som bygningsingeniør hjalp til at renovere en femetagers bygning med lokal arbejdskraft. Bygningen skulle bruges som syskole for unge kvinder i området. Foto: Brian Poulsen

frivillig Danmission fylder 200 år, og butikken i Rødovre har det seneste årti været med til at samle penge ind til at ændre verden. Erich Petersen er en del af butikken, og har selv været med, hvor pengene bliver brugt.

Af Christian Klarskov Bauch

Vi skylder de mennesker, og vi skylder dem meget mere, end vi overhovedet drømmer om med klimaforandringer og så videre. Der er ikke noget at sige til, at de står nede ved grænsen og gerne vil herop, for det dernede det bliver jo håbløst, hvis ikke vi tager os sammen til at gøre noget mere,” filosoferer Erich Petersen, der er frivillig i Danmissions genbrugsbutik i Rødovre, da han bliver spurgt om, hvilket ansvar vi i Danmark, og Europa har for resten af verden.

Erich Petersen ved, hvad han taler om, for han har selv været nede i Afrika og se en helt anden verden end den, de fleste af os møder, når vi går på arbejde i en københavnsk forstadsby. Den tidligere bygningsingeniør har sammenlagt brugt syv år af sit liv på Zanzibar, hvor han blandt andet renoverede en gammel bygning, så unge kvinder kunne få chancen for at kunne uddanne sig.

Glæde og stolthed

Erich Petersen fortæller med tydelig stolthed i stemmen om sit arbejde på Zanzibar, hvor han har bridraget til at hjælpe unge kvinder med at få et bedre liv i en del af verden, hvor de ellers kunne være endt i et liv med fattigdom og udnyttelse. Det var derfor også med glæde i hjertet hver gang, han satte sig ind i flyet tilbage til mørke og kolde Danmark.

”Det er absolut med glæder over at kunne ændre deres liv. Jeg så gerne, at vi lavede om på nationalbudgettet herhjemme, så i stedet for at bruge to procent på forsvaret og 0,7 på ulandsstøtte, så burde der byttes om på de to,” reflekterer han, efter han har set med egne øjne, hvor galt det står til syd for Ækvator.

Tingene har ændret sig

Danmission er en af de mange foreninger, der forsøger at hjælpen dem, der ikke er nær så velstillede som os, men i de 200 år hvor foreningen har eksisteret, er der sket mange ting. Det er stadig en kristen organisation, der bygger på kristne værdier, men som Erich Petersen fortæller det, så er det slet ikke som før i tiden.

”Nu har vi kørt i 200 år, og det er jo ikke på samme måde, da det startede, så var det med den lille sorte bog i hånden og ud at slå de der vilde mennesker i hovedet og prøve at gøre dem kristne. Det er jo slet ikke sådan, det er i dag. Vi er godt nok et missionsselskab, men det er på en helt anden måde,” forklarer han og fortsætter ved at fortælle, at i dag er en af Danmissions vigtigste principper at skabe sameksistens mellem kristne og andre religioner.

Erich Petersen anerkender dog også, at det er de færreste, der kommer ind i butikken, der tænker over de ting, når de skal købe genbrugsvarer. De fleste ser det som enhver anden genbrugsbutik, og det har han det også fint med. Han forsøger dog at gøre sit til, at de frivillige kender historierne bag projektet og ikke blot ser det som en andet lokal forretning, hvor man kan støtte et godt formål uden at vide, hvad det formål er.

Danmission fylder i 2021 200 år, og genbrugsbutikken i Rødovre har eksisteret i ni af årene. Butikken kæmper dog hårdt og mangler frivillige til både at stå bag disken men også til at sortere de varer, som de får ind. Derfor holder de altid dørene åbne for nye ansigter, der ligesom Erich Petersen har en mission om at redde verden.